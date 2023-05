Paulina Rubio se molestó en una entrevista al recordar su bochornoso video en la playa

La cantante se molestó por un broma de Eva Soriano sobre la vez que la grabaron usando la playa como baño

En los últimos días Paulina Rubio ha sido criticada por su comportamiento en programas españoles a los que asistió como invitada, pero uno en particular ha llamado la atención del público debido a la reacción que la Chica Dorada tuvo al recordar cuando la grabaron en la playa, limpiándose con rocas, y le dijo a la presentadora: “Límpiame el cul*”.

La intérprete de Ni una sola palabra asistió al programa Showriano, de la comediante Eva Soriano, donde comentó que ella se había llevado un pedazo de España a su casa.

Eva le preguntó cómo lo había hecho, pues no comprendió lo que dijo Rubio, a lo que la cantante dijo: “Mi hijo es un trozo de España”, pues cabe recordar que el padre de su hijo Andrea Nicolás es Colate Vallejo-Nágera, quien es español.

La cantante desde el inicio estaba "bromeando", pero su respuesta sorprendió a la presentadora (Captura de pantalla/Twitter)

Sin embargo, en vez de que Paulina continuara hablando sobre su hijo, Soriano quiso bromear al respecto y dijo que había pensado que hablaba de las piedras de Teide, haciendo alusión a la vez que la captaron en la playa, haciendo del baño y limpiándose con las rocas.

“Ah, pensaste que te llevaste una piedra de Teide o algo, ¿no?”

Aunque Paulina supuestamente se tomó bien la broma, evidenció su molestia y le respondió a Eva levantándose del sillón, parándose enfrente de ella y diciéndole: “Límpiame el cul* si quieres”.

Soriano al principio se mostró sorprendida y preguntó “¿qué qué?”, a lo que la Chica Dorada repitió “que me limpies el cul* si puedes”, pero esta vez agregó “no es cierto. Ay, ¡qué mala!”.

Paulina desde antes de que comenzara su plática le dijo a Eva que le gustaba su humor e intentó estar en sintonía con sus bromas (Captura de pantalla/Twitter)

Eva no respondió a Paulina, por lo que la intérprete dijo: “¿No eres bromista, wey?” y le aventó una pashmina, a lo que la presentadora se la regresó y preguntó por qué usaba ese tipo de expresiones.

Ya que Rubio siguió “bromeando”, cambiaron de tema.

El video de este momento fue compartido por el programa en su cuenta de Twitter, donde internautas cuestionaron si verdaderamente era Paulina Rubio, otros la defendieron y también hubo quienes se burlaron nuevamente del bochornoso video.

“Me parece absurdo su carácter”, “No sé si es Paulina Rubio o Raúl Pérez”, “¡Se enojó porque obvio la conductora se estaba burlando de la piedra con la que supuestamente se limpió!”, “No puede ser esto verdad”, fueron algunos de los comentarios.

Eva después rio de lo que sucedió y siguieron con la entrevista (Captura de pantalla/Twitter)

Cabe recordar que ante los memes, las burlas y críticas contra Rubio, cuando el video de la playa se hizo viral ella se defendió asegurando que se había tratado de un fotomontaje, negó haber utilizado la playa como su baño y agarrar piedras para limpiarse.

El incómodo momento que Paulina Rubio pasó en Y ahora, Sonsoles

La intérprete de Yo sigo aquí fue invitada a Y ahora, Sonsoles para promocionar su single No es mi culpa, pero desde que llegó al programa se vio incómoda porque Sonsoles Ónega, la presentadora, exhibió que había llegado tarde.

“Desde las siete menos diez esperándote. Yo pensaba que no llegabas”, dijo la presentadora. Paulina aseguró que era culpa del tráfico de Madrid y el tema quedó en el olvido.

Paulina Rubio se hizo viral por su participación en el espacio de Sonsoles Ónega (ATRESMEDIA)

Después, la Chica Dorada se quitó la chamarra que llevaba, donde estaba el micrófono, esto causó problemas de sonido y un técnico acudió a colocárselo nuevamente, pero ella le pidió que no lo hiciera por la forma en que debía tocarla. “No, mi amor, no me hagas esto enfrente de la gente”, dijo.

Después, Sonsoles tocó el tema de la muerte de Susana Dosamantes y Paulina dejó claro que no quería conversar acerca de eso porque aún era algo muy reciente y doloroso. Además, llamó la atención que aseguró que acababa de hablar con Rocío Jurado, quien murió en 2006.

Toda esta situación causó críticas del público español, que cuestionó el comportamiento de la cantante e, inclusive, algunos de sus fans dijeron haberla desconocido.