“El Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada”, AMLO insistió en elección de ministros

AMLO insistió en elección de ministros de la Corte. (Cuartoscuro)

Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra el Poder Judicial e insistió en que los ministros deberán ser electos a través del voto de la ciudadanía, es decir, por medio de una consulta.

“Queremos que se elija a los jueces y ministros. Cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

Durante su conferencia de prensa matutina puso en evidencia que uno de los jueces ordenó liberar en tres horas al narcotraficante Héctor “El Güero” Palma Salazar.

“Algo nunca visto. Un juez dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, ya ni siquiera en 24 horas, en tres horas dejara libre a “El Güero Palma”.

El político tabasqueño cuestionó sobre la decisión del juez y expresó “¿Eso es correcto?” Sin embargo, será importante destacar que, a pesar de que el penal del Altiplano fue notificado de liberar al narcotraficante mexicano, pero aún no ha sido liberado.

El presidente de México insistió en renovar la SCJN. (Foto: Cuartoscuro)

“¿Qué no hay 100?” Fue la pregunta que lanzó AMLO para poder elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes dijo, deberán tener nivel de doctorado y ser incorruptibles.

Insistió en que el Poder Judicial hay que limpiarlo y se trata de una consulta que sí se puede hacer. “Nada de medias tintas y estar dorando la píldora”.

El mandatario mexicano reveló que se trata de una consulta para que se aprenda más y que la política sea asunto de todos y no solo de los “corruptos”.

Al respecto, explicó que es un proceso donde todos los ciudadanos que lo deseen, podrán votar para renovar la SCJN.

Sobre la solicitud del presidente para elegir a nuevos ministros de la SCJN, no es la primera vez que lo propone, pues el pasado 9 de mayo lanzó la iniciativa, luego de que los ministros de la Corte decidieron decretar la invalidez de la primera parte de la reforma electoral del Plan B.

El mandatario se lanzó contra el Poder Judicial por liberación de un narcotraficante. (Foto: Cuartoscuro)

La reforma del Plan B contempla, entre otras cosas, la liquidación de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE). Desde entonces el mandatario mexicano expresó su descontento en contra de esta decisión y calificó al Poder Judicial de “estar podrido”.

Para él, dar revés a la invalidez de esa reforma electoral fue un acto de autoritarismo, pues dijo: “se atrevieron a cancelar una ley, ¿Por qué?”.

En ese sentido, aseguró que a pesar de la respuesta de los ministros no han podido con él. “Si no se tiene las terceras partes, pues el Presidente se queda atado, pero no han podido como quisieran, atarme de pies y manos”.

El pasado 8 de mayo, la SCJN autorizó la invalidez de la primera parte de la fracción de normas que constituye el llamado Plan B, propuesta por AMLO. Así, quedaron vigentes todavía, cuatro de las seis leyes que fueron modificadas por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la información, la norma fue invalidada con ocho votos a favor. En ese sentido, las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre.