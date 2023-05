Dulce María está “impactada” por gira de RBD y prometió más fechas

Dulce María se encuentra "en shock" ante la respuesta de los fans de RBD (Foto: Instagram)

Dulce María recién terminó de grabar la telenovela Pienso en ti, que protagonizó junto a David Zepeda, en lo que significó su gran regreso a la televisión mexicana y a la empresa Televisa, donde la también cantante alcanzó gran fama hace 15 años con Rebelde.

Ahora, convertida en mamá, la famosa de 37 años se siente satisfecha con el trabajo realizado en la producción, donde se enfrentó por primera vez a trabajar todo el día y a la vez mantenerse pendiente de la pequeña María Paula, quien nació a finales de 2020 fruto de su matrimonio con el productor Paco Álvarez.

“Mi niña está muy alta, pero a la vez sigue siendo una bebé, atenderla es muy complicado por la dinámica del trabajo; ya que está el cansancio de grabar la telenovela. En principio quería darme un tiempo con ella, con mi familia, pero de pronto llegó la propuesta de hacer Pienso en ti y fue como un regalo, una gran oportunidad; no me pude negar. Fue regresar a mi casa, Televisa: me pareció muy lindo volver a entrar a los hogares a través de la pantalla”, contó la artista a la revista TVyNovelas.

Dulce María regresó a Televisa protagonizando junto a David Zepeda (Foto: Instagram/@piensoentitv)

“Regresar a los foros es más duro ahora que soy mamá, es más cansado; grabábamos de lunes a sábado, hicimos canciones... Se convirtió en una experiencia nueva para mí” añadió la integrante de RBD, cuya próxima gira de conciertos dará inicio el próximo mes de agosto en Estados Unidos.

Y es que tras años de peticiones por parte de sus miles de fans en distintos países, la banda conformada por Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Uckermann y la misma Dulce anunció hace unos meses que ofrecerá un tour de conciertos que abarcará fechas en Estados Unidos y México, lo que tiene muy emocionada a la cantante de No pares, pues significa un reencuentro con toda una generación de fans.

“¡Son ya muchos conciertos! ¡Yo sigo en shock! Agradezco a la gente que nos ha volado la cabeza, ¡no esperábamos eso! No nos despedimos en su momento, y de pronto llega todo esto. Estamos muy emocionados; preparados nunca estamos, por eso quiero estar con mi familia antes y prepararme luego porque viene muy fuerte la gira”, contó la también protagonista de otras telenovelas como Verano de amor, Muy padres y Corazón que miente.

La cantante recientemente estrenó 'Origen', un disco que tiene algunas canciones de RBD interpretadas ahora en solitario (Fotos: Televisa/Instagram: @dulcemaria)

Dulce María reveló que debido a la gran respuesta de su público y la euforia que ha demostrado ante el Soy Rebelde World Tour, el grupo y su producción están considerando extender su gira con más fechas.

“No me esperaba toda esta revolución; pensaba hacer la telenovela y descansar, pero de repente llegó un huracán con esta gira que no estaba programada, pero nos sentimos muy emocionados, impactados por la respuesta de la gente. Vamos con la compañía organizadora más grande de conciertos, ofrecemos seguridad, estamos abriendo más fechas para que todos puedan ir y en estos momentos hablamos, nos ponemos de acuerdo”, expresó la conocida “Roberta Pardo” de Rebelde, la producción mexicana que fue transmitida de 2004 a 2006 y significó todo un fenómeno casi mundial.

Los integrantes de RBD aún no han comenzado a ensayar juntos para su Soy Rebelde World Tour (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Han pasado casi 20 años desde que la telenovela producida por Pedro Damián llegó a la televisión, y con una agresiva estrategia de mercadotecnia logró convertirse en una “fábrica de dinero” al lanzarse al mercado todo tipo de artículos con la imagen de RBD: muñecos, cuadernos, revistas, juguetes. Sin embargo ahora Dulce María pone atención en cómo el público joven continúa extendiendo el fenómeno Rebelde.

“Me sorprenden las nuevas generaciones; la generación TikTok es otra: nos compartimos los memes, nos reímos mucho... Había una nostalgia entre los fans, y no pararon hasta vernos juntos otra vez. También me sorprenden las fiestas temáticas para niños chiquitos”, expresó la famosa.