Ricardo O’Farrill se rapó en transmisión en vivo al estilo ‘Peso Pluma’; sus seguidores están preocupados

El comediante convocó a sus seguidores en la madrugada para que vieran su cambio de look. Video: @richieofarrill.

Ricardo O’ Farril se mostró luminoso y animado en un live de sus redes sociales durante la pasada madrugada, en el que no sólo compartió momentos con sus seguidores y reveló más detalles sobre su rehabilitación impuesta, sino que además se rapó el cabello para parecerse brevemente al cantante Peso Pluma.

El comediante reapareció en redes sociales, luego de sus polémicas transmisiones en vivo en donde condenó y expuso a la mitad de la barra de comediantes del stand up en México. A su regreso no sólo contó que sufrió de maltratos y abusos en aras de ser internado contra su voluntad en una clínica de rehabilitación, sino que también compuso una canción y confesó que se encontraba “brillando”, casi a punto de vivir su mejor momento.

Sin embargo, la noche del pasado martes muchos de sus seguidores mostraron preocupación porque el comediante convocó a sus followers a acompañarle a la medianoche en un restaurante de la Ciudad de México. El motivo principal de la reunión fue más que nada para tener un cambio de look, en donde se rapó primero como Peso Pluma y más tarde con muchos otros estilos hasta encontrar el adecuado.

Richie se va bélico

O’Farril realizó un total de tres transmisiones en vivo durante la madrugada en las cuales alentó a sus seguidores a reunirse con él en una restaurante de la colonia Condesa. La oferta fue que se raparía y que todos los que quisieran podrían tener la oportunidad de verlo en persona.

En compañía de sus seguidores y algunos amigos, el comediante cumplió su palabra y dio inicio a su cambio de look. El primer corte que se hizo fue uno parecido a Peso Pluma, es decir rapado de los lados y con la melena de la parte de atrás hasta abajo. En ese momento Richie comenzó también a imitar al famoso intérprete de corridos tumbados.

“A la gente le gusta desde su casa hacer juicio social de esto que estamos haciendo por apoyo porque es más cómodo hablar mal de alguien que hacer algo por mi cuenta”, dijo a través de la transmisión. “Entonces por eso es importante abrir este speech, porque la gente en vez de hablar mal de la gente desde sus casas debería hacer algo por sí mismos en vez de perder el tiempo”.

El comediante se hizo un corte de pelo similar al de Hassan Emilio Kabande Laija. Imágenes: Facebook.

Ya con la máquina, después se hizo un corte con una cruz en la nuca. En ese momento habló sobre que al final no obtuvo nada más de hablar mal de otras personas más que sentirse “tóxico” y sentirse mal porque habló mal de alguien que “falló como humano a tu percepción”. Aseguró que sus seguidores podían llamarlo loco o como quisieran, porque ni siquiera lee los comentarios.

Al final Ricardo O’Farrill terminó por raparse al estilo mohicano. Y con aquella apariencia fue con la que decidió quedarse en adelante y hasta nuevo aviso.

Nuevos detalles sobre su rehabilitación

A través de las tres transmisiones que realizó por Instagram, O’Farrill relató más detalles sobre su rehabilitación. Con anterioridad afirmó que lo internaron contra su voluntad y que en el proceso incluso hubo golpes y ataduras con tal de llevarlo. No obstante, ahora agregó que fue su hermana la que lo ayudó a escapar:

“Resulta que salgo y digo, no, mi hermana baja y me dice ‘¿qué estás haciendo?’ y le dije creo que me voy a escapar y me dijo ‘te ayudo’. Me fui a hospedar a un hotel de la Roma a escondidas donde pasé la noche casi sin dormir, para al día siguiente poder yo ejercer el uso de mi libertad y tener yo mi personal de seguridad”.

Según Ricardo, ahora cuenta con personal de seguridad porque ha recibido varias amenazas. Un personal de seguridad calificado que lo acompaña le ayuda a sentirse un poco más seguro: “Porque ya me han amenazado de muerte, ya me dijeron otro tipo de amenazas que no son amenazas de muerte, pero que son directas y la verdad me quiero sentir seguro”.

Mientras “ejerce el uso de su libertad” y después de haber abandonado el centro de rehabilitación en el que estuvo, O’Farril afirma que se siente “vivo” y se siente tranquilo, que la depresión se le va. “Como esas luces de ‘dimmer’ que las vas a apagando poco a poquito”, explicó.

Ricardo O'Farrill explotó en sus redes sociales exhibiendo a varios standuperos e influencers mexicanos (Instagram @richieofarrill)

Sus seguidores no están convencidos

A pesar de que el comediante aseguró que se siente mucho mejor y que la tranquilidad le acompaña, sus seguidores y fanáticos no están tan de acuerdo con él. Tanto en los comentarios de sus transmisiones, como en otras redes sociales, muchos internautas muestran preocupación por él.

Algunos afirman que sin duda alguna todavía se muestra desubicado, un tanto paranoico y ciertamente errante en sus decisiones. De hecho, para muchos el acto de haberse rapado e invitado a todo el público a que lo viera les resulta un tanto preocupante.

En la red se pueden leer comentarios como: “Nadie entiende a Ricardo O’Farrill, inclusive ni el mismo”; “Que acabado se ve Ricardo O’ Farril”; “¿Quién te dio el teléfono de nuevo?”; “Richie por favor no te vayas a convertir en el Alfredo Adame del Stand Up”.

Otros condenaron su regreso y cuestionaron el seguir apoyándolo: “Brother, porque deberíamos sentir empatía? Andabas defendiendo y solapando a acosadores y potenciales violadores. Nomas sacaste todo por tu cataclismo por no dejarte a entrar a una peda. Si no seguirías callando y siendo partícipe de esto.”

Pero algunos en verdad se encuentran preocupados: “Ricardo O’Farrill fue un ejemplo más de que nuestra sociedad toma a comedia la salud mental de los hombres”; “Al Ricardo O’Farrill le duró poco la aversión y desintoxicación de las malditas redes sociales: Son un vicio”.

Al final Richie O’Farrill terminó con un corte mohicano que muchos compararon con el personaje de Taxi Driver. Imagen: @richieofarrill_.

A la mañana siguiente

El comediante no descansó y durante la mañana del miércoles 17 de mayo, su Instagram continuaba transmitiendo. O’Farril estaba en la sala de su casa viendo un concierto de Anahí mientras alguien más lo filmaba. La identidad de esta otra persona era desconocida y a través de los comentarios sus seguidores seguían cuestionando su bienestar e interrogaban preocupados.

“¿No durmió?”, preguntaban algunos. “Richie, ¿con quién estás?”; “¿Quién lo está grabando?”; ¿Quién chingados lo está cuidando? ¿Y los que decía que eran sus amigos”, son algunos comentarios que se pueden leer en una transmisión que continúa al cierre de esta nota.