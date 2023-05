Cuánto aumentará el costo de la visa de EEUU para mexicanos en junio de 2023

Las visas se pueden tramitar en consulados (Especial)

La embajada de los Estados Unidos anunció el aumento en los costos de los trámites de las visas para las y los mexicanos, los cuales entrarán en vigor a partir de este 30 de mayo. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estos ajustes se deben a una valoración de los servicios proporcionados, ya que desde el 2012 y 2014 no habían sido modificadas.

Cabe señalar que no todos los trámites de visado incrementarán sus costos, ya que sólo serán aquellas solicitudes de visa para no inmigrantes y de la Tarjetas de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés) para ciudadanos mexicanos de 15 o más años de edad, las que modificarán sus tarifas.

Estos precios fueron publicados en el Registro Federal el pasado 28 de marzo del 2023, no obstante, serán validados hasta el último día del mes de mayo, con el fin de que los solicitantes puedan prever los precios en las solicitudes.

Los futuros viajeros deben conocer porqué necesitan actualizar la visa antes de ingresar a Estados Unidos.

Una de las primeras tarifas que fueron modificadas fueron las visas de visitantes por negocios o turismo, correspondiente a la clasificación B1, B2 y BCCs, así como otros tipos de solicitudes que no requieren petición, como, por ejemplo, aquellas que son dirigidas a estudiantes o las de intercambio.

Este tipo de visado tenían un costo de USD 160, es decir un aproximado de 2 mil 787 pesos, no obstante, a partir de este 30 de mayo tendrán un precio de USD 185, equivalente a 3 mil 222 pesos mexicanos, respecto al tipo actual de cambio.

Otras visas como las no migrantes basadas en peticiones para trabajadores temporales, correspondientes a las categorías H, L, O, P, Q y R, pasarán de costar USD 190, 3 mil 309 pesos, a tener un valor de USD 205, un aproximado de 3 mil 577 monedas mexicanas.

Por último, las tarifas en los visados correspondientes a comerciantes por tratado comercial, de las categorías E-1 y E-2, y aquellas solicitudes por tratado en una ocupación especial, dictaminada como E-3, pasarán de costar USD 205, 3 mil 571 pesos, a tener un precio de USD 315, es decir 5 mil 487 pesos.

De acuerdo con el departamento de la Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México, otras tarifas no se verán afectadas con los recientes ajustes, incluida la exención de la tarifa obligatoria de dos años de residencia para ciertos visitantes de intercambio.

Por qué aumentaron los costos en los trámites de la visa

De acuerdo con las autoridades consulares, los ajustes de los costos de los trámites corresponden a los servicios ejercidos para su realización, ya que las visas no inmigrantes que no están basadas en peticiones fueron por última vez actualizadas en el 2012, mientras que los costos de las otras visas de no inmigrantes fueron reajustados en el 2014.

“Las tarifas para las visas de no inmigrantes se establecen según el costo real que implica proporcionar los servicios, y son decididas tras conducir un estudio del costo de estos servicios. El departamento utiliza una metodología de Costo Basado en la Actividad para calcular anualmente el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de la visa”, señala la Embajada de EEUU en su portal.

Para tramitar el documento esencial para viajar al país vecino, es necesario acudir a la Embajada de los Estados Unidos en México, o bien, a alguno de los centros o consulados que se encuentran en distintos puntos del territorio nacional. Para agendar una cita es necesario asignar el lugar a través de la página oficial de la Embajada estadounidense, tras haber realizado los pasos necesarios.