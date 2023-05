Martinoli, Luis García y Zague dieron su opinión sobre “Tercer grado deportivo”

Martinoli, García y Zague arremetieron contra "Tercer Grado Deportivo"(Instagram / @lrzague)

Como una iniciativa para abrir el espacio al debate acerca de los temas relacionados con el ámbito deportivo, Denisse Maerker integró un equipo de voces provenientes de diversas empresas y con variadas posturas en el programa conocido como Tercer Grado Deportivo. Al respecto, los rostros más conocidos del equipo de Los Protagonistas dieron su punto de vista, aunque no fue el más favorable.

Te puede interesar: André Marín arremetió contra los dirigentes del futbol mexicano: “Televisa siempre lo ha controlado”

Por medio de un video publicado en el canal de YouTube a nombre de Luis García, se dio a conocer una charla entre Christian Martinoli, el Dr. García, así como Zague y Rodolfo Vargas. En el espacio abordaron una serie diversa de temas, pero en un momento de la discusión aprovecharon para hablar sobre el panel del programa producido por Televisa.

En un momento de la transmisión en vivo, un usuario propuso que el “Jefe” Vargas se postulara para participar en el espacio encabezado por la periodista Maerker. No obstante, lejos de continuar con la broma, aprovechó para externar su punto de vista y criticó la iniciativa de la empresa rival.

El panel de comentaristas se dedica a debatir en torno a los hechos más relevantes del deporte mexicano (Twitter/@N+)

“Me gustaría ponerlos en su lugar. Eso está muy armado. Ahora resulta que viene la crítica cuando en años anteriores no decían nada, pero pierden un poco el control y entonces ahora sí, el programa. Hasta ahí la voy a dejar porque si me siguen dando más cuerda me voy a enojar”, pronunció Rodolfo Vargas ante los integrantes de la conversación.

Te puede interesar: La mamá de Kate del Castillo contó crudos detalles de las agresiones de Luis García

La reacción de sus interlocutores fue de sorpresa, pero continuaron con los comentarios en torno al tema. Uno de los primeros en pronunciarse fue Luis Roberto Alves Zague, quien respaldó el argumento de Vargas al recordar el comentario que llegó a hacer José Ramón Fernández. Y es que el experimentado periodista llegó a declarar que le pareció una iniciativa “extraña”.

Por otro lado, Christian Martinoli aprovechó para dar su punto de vista y dirigió su comentario hacia los integrantes del panel, Y es que desde su punto de vista, el personaje que dota de otro enfoque al programa de televisión es David Faitelson.

Te puede interesar: Julio César Chávez confirmó que su hijo recayó: “Se le inflamó el cerebro”

“Ahora, si tú le quitas al programa a mi sensei (David) Faitelson y... ¡ay!”, declaró el líder de Los Protagonistas.

David Faitelson es el personaje que hace la diferencia en “Tercer Grado Deportivo”, según Martinoli (Televisa/N+)

Vargas continuó con su argumento y aseguró que no terminó de ver la primera edición del programa porque no le pareció “divertido”. Al escucharlo, Zague y Martinoli continuaron con la postura sarcástica del comentarista y recriminaron que el especialista en boxeo no haya considerado que el objetivo del programa es el de “crear consciencia social”.

¿Qué opina David Faitelson de Tercer Grado Deportivo?

Una de las presencias más cuestionadas en el panel fue la de David Faitelson. Al respecto, el periodista deportivo de ESPN aprovechó para aclarar los motivos que lo llevaron a aceptar la oferta de Televisa y aseguró que le pareció una propuesta interesante por la iniciativa de Denisse Maerker, así como por la libertad que le garantizaron los productores.

Denise Maerker fue la impulsora del programa "Tercer Grado Deportivo" (Foto: Twitter/@DeniseMaerker)

“Yo acepté porque me pareció un proyecto interesante donde había una plataforma de periodistas formados en diferentes escuelas, con diferentes pensamientos, para mí eso fue importante. Televisa no me paga ni un centavo, absolutamente nada”, declaró en una entrevista con el diario Esto.

En sus intervenciones, Faitelson llegó a ser crítico con figuras como los directivos de la Liga MX y Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). A pesar de ello, anunció que el acuerdo entre Televisa y ESPN solamente contempló cuatro emisiones, aunque en apariencia pudieron extender el acuerdo para garantizar su continuidad.

El resto del panel está conformado por Majo González, Alex de la Rosa, Javier Alarcón, Alberto Lati y André Marín, todos ellos moderados por la periodista Denisse Maerker.