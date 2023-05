López Obrador se reúne con empresarios en Palacio Nacional

AMLO y empresarios del Consejo Mexicano de Negocios al finalizar la reunión (Cuartoscuro)

Empresarios del Consejo Mexicano de Negocios se reúnen este martes en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque el mandatario federal no quiso adelantar detalles del encuentro.

Te puede interesar: AMLO busca acuerdo con China para que “no llegue fentanilo” a México

Pese a las reservas del político tabasqueño, trascendió que este encuentro encabezado por Rolando Vega Sáenz, dueño de Seguros Atlas, y es su primera visita como nuevo presidente del Consejo Mexicano de Negocios, en reemplazo de Antonio del Valle.

La mañana de este martes, el presidente mexicano habló de la visita que realizó el empresario Carlos Slim para hablar de la situación económica del país y las oportunidades para captar la inversión extranjera.

Integrantes del Consejo Mexicano de la Comunicación visitaron en abril Palacio Nacional.

Durante su mandato, el político tabasqueño ha tenido diversos desencuentros con los representantes del sector privado, y el último encuentro ocurrió a finales del año pasado en el Club de Industriales, donde hablaron de temas como la inflación, la seguridad así como el enfrentamiento comercial de México con EEUU por el tema energético.

Te puede interesar: “Si ven a un candidato que aparece más que las Sabritas, tengan cuidado”, reaccionó AMLO sobre las elecciones

El desayuno se llevó a cabo el 8 de diciembre y la charla se extendió por tres horas, en las cuales hablaron de temas variados. Cabe destacar que este grupo reúne a los empresarios que representan el 80% de inversores en el país.

AMLO contra empresarios mineros

En le marco de la nueva reforma en el sector de la minería, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el pasado 1 de mayo una reunión y comida con líderes sindicales donde lanzó críticas a los empresarios de ese sector de la economía.

Te puede interesar: “No vamos a permitir que insulten al pueblo”, López Obrador defendió a México tras comentarios “racistas” del senador Kennedy

En su discurso se refirió a los empresarios mineros y negó que estos influyan en la toma de decisiones de su administración. Además, destacó que su gobierno se ha separado del poder económico que prevalecía en sexenios anteriores.

El presidente suele recibir en Palacio Nacional a los representantes del sector privado (Foto: Twitter/ @lopezobrador_)

“Hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto. Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo ya no son impuestos por los potentados. Ahora es Luisa María. No es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, eso no pasa ni volverá a pasar”, dijo el mandatario en referencia a la libertad sindical.

A finales de marzo, López Obrador sostuvo otra reunión con importantes empresarios como Carlos Slim y el estadounidense Larry Fink, CEO de BlackRock, a quienes calificó como “amigos”.

Hoy expuse la situación del país en el ‘Encuentro XVIII padres e hijos empresarios’ que promueve, entre otros, Carlos Slim. También me reuní con Larry Fink, presidente y director de BlackRock. En ambos casos hay amistad y coincidimos en las inmejorables oportunidades para México”, publicó en Twitter el político tabasqueño.

En la reunión del 8 de diciembre pasado, Antonio del Valle confesó que les preocupa que el Gobierno esté pensando en cambiar leyes, en regulaciones, en vísperas de periodos electorales, principalmente la sucesión presidencial del 2024. De tal modo, creen que no es el momento adecuado aunque el Gobierno esté convencido de que se pueden mejorar las legislaciones.

“Siempre hay espacio para mejorar, pero nosotros creemos que hay tiempos y momentos para que eso se haga. Confiamos en que en la Cámara de Diputados y Senadores se tomen las decisiones adecuadas”, indicó el empresario.

El líder del Consejo agradeció la cercanía y apertura con la administración de López Obrador, a pesar de que en algunas ocasiones tengan sus diferencias.