López Obrador reveló de qué habló con Carlos Slim en Palacio Nacional

El magnate visitó al presidente López Obrador el pasado jueves 11 de mayo en Palacio Nacional. FOTO: Presidencia

Este martes 16 de mayo, Andrés Manuel López Obrador confirmó que el pasado jueves recibió en Palacio Nacional al magnate Carlos Slim, con quien habló de la situación económica en el país y la fortaleza del peso mexicano.

“Él coincide con que se está viviendo un buen momento para la inversión en México, que hay estabilidad económica, financiera, que México es de los países más atractivos para inversión foránea, tan es así que no deja de sorprender lo que está sucediendo con el fortalecimiento del peso”, declaró el mandatario federal en su conferencia mañanera.

El político tabasqueño destacó el buen desempeño de nuestra moneda en respecto al dólar de Estados Unidos, situación que no se había visto en los últimos siete años, un hecho que atribuyó a la confianza en las finanzas públicas sanas del país.

Carlos Slim y Andrés Manuel López Obrador se han reunido en otras ocasiones. (Foto: Cuartoscuro)

“El país no está endeudado, se sabe que no hay corrupción, se sabe que hay un auténtico hecho de derecho y no como antes”, recalcó.

Y es que de acuerdo con los datos, el peso mexicano concluyó la semana pasada en su mejor nivel y sumó una semana de ganancias.

El peso mexicano registró en la víspera niveles no vistos desde 2016. La moneda cotizaba en 17.4922 por dólar, con una pérdida de 0.33% frente al precio de referencia del lunes, cuando llegó a tocar récord de 17.4140 unidades.

De acuerdo con el Banco Base, en Estados Unidos no se han logrado avances en las negociaciones para elevar el techo de la deuda, y cada vez hay más indicadores que señalan desaceleración económica.

El titular del Ejecutivo y el hombre más rico de México sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional el pasado 12 de mayo. Según versiones el magnate comió y platicó con AMLO en una visita de al menos tres horas.

Durante la actual administración, Andrés Manuel se ha reunido con Carlos Slim al menos en 12 ocasiones, donde han tratado temas relacionados con la economía del país.

Carlos Slim es el más rico de México. (Foto: Cuartoscuro)

Incluso, el presidente ha alabado en varias ocasiones al empresario y ha dicho que es un “orgullo nacional”.

Por ejemplo durante un encuentro con Slim en 2022, el mandatario expresó: “Quiero hacer un reconocimiento, un homenaje, al empresario más austero y más institucional de México que es también nuestro orgullo: Carlos Slim”.

Hay que recordar que una de las empresas del magnate participó en el proyecto de la refinería denominada Dos Bocas, la cual se localiza en Tabasco, tierra natal de López Obrador.

Según un reporte de resultados de Grupo Carso, no es la única participación que ha hecho, pues también se dio a conocer que concluyó la construcción de plataformas de infraestructura para Petróleos Mexicanos.

Carlos Slim figura actualmente como el empresario más rico del país y de Latinoamérica. Se ubica en el peldaño número ocho del Top 10 de los más ricos del mundo. Según la información, su fortuna asciende a USD 93 mil millones aproximadamente.

Siendo dueño de compañías como Grupo Carso, América Móvil, entre otras, ha superado a otros empresarios, tal es el caso de Bill Gates, dueño de Microsoft y a quien superó en los años 2010 y 2013.