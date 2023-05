Tiktoker sordo denunció que sujetos ebrios le dieron una golpiza en La Condesa

Un tiktoker sordo denuncó una agresión en su contra (IG: tefo_coppola)

Stefano Coppola, un joven sordo, denunció que le dieron una golpiza e insultaron en un establecimiento en la colonia Condesa en la Ciudad de México (CDMX), ubicado entre Ámsterdam e Insurgentes. Se presume que los agresores estaban en estado de ebriedad.

A través de su cuenta de Instagram, Stefano relató que fue agredido mientras compraba comida en una tienda de conveniencia. Todo comenzó cuando quiso calentar en el microondas el burrito que compró, desde ese momento notó un comportamiento extraño en un hombre y una mujer jóvenes que pretendían utilizar el aparato también.

“Vi que la chava lo estaba usando para calentar su pizza, pero por su estado de ebriedad no lograba prenderlo. Y me esperé, después el chico no podía hasta después de varios intentos lo logró”, mencionó al inicio de su relato.

Sin embargo, decidió ignorar la situación porque hasta ese momento ninguno de ellos se había dirigido a él. Todo cambió cuando uno de los agresores abrió la puerta del microondas de forma hostil mientras él lo estaba utilizando.

Sujetos golpearon al tiktoker dentro de una tienda de conveniencia (IG: tefo_coppola)

Stefano mencionó que cuando les pidió que se calmaran, el hombre se limitó a responder: “Habla bien español, pendej*”. Pese al insulto, decidió no responder por miedo a su reacción y se dirigió a la caja para pagar.

Al notar que ambos seguían fuera del establecimiento, visiblemente enojados, tomó la decisión de permanecer dentro y grabarlos en caso de necesitar pruebas si ellos lo atacaban. Cuando ellos se percataron que fueron grabados entraron y lo golpearon.

El joven subió a redes sociales el video de los atacantes y una fotografía de su rostro con hematomas en el ojo y en la frente para denunciar el hecho, ya que aseguró las autoridades no lo tomaron en cuenta.

“Él al percatarse de eso se enfureció más y entró a la tienda junto con la chava y me agredieron físicamente. Y se fueron, yo terminé quedándome en la tienda en lo que la patrulla llegaba y ayudé al cajero a recoger y acomodar las cosas. Llegó la policía, les expliqué y no hicieron nada, simplemente se fueron”.

Tiktoker sordo denunció que sujetos ebrios le dieron una golpiza en La Condesa

Pese a que en su momento no recibió apoyo de la policía Stefano dio seguimiento al proceso legal. En ese sentido expuso: “Ya fui al ministerio público, ya fui a hacerme estudios con el médico, y estoy levantando una demanda. Me gustaría que me ayudaran a compartir estas fotos para identificarlos para que no se vaya a repetir con alguna persona sorda o incluso algún extranjero porque eso fue un acto de discriminación y xenofobia”.

Stefano Coppola es un tiktoker de origen italiano con cerca de 11 mil seguidores en TikTok. En su cuenta comparte principalmente su experiencia siendo sordo.

Entre sus videos más populares están aquellos en los que cuenta cómo fue que su mamá descubrió qué es sordo, cómo aprendió a hablar y cómo es utilizar un implante coclear. En poco tiempo se ha ganado la simpatía y admiración de cientas de personas que siguen su contenido y constantemente muestran su interés en saber más acerca de él.

(IG: tefo_coppola)

El joven ha contado a sus seguidores que poder hablar sin escuchar le tomó diez años de terapia para poder aprender a pronunciar correctamente las palabras.

Después de que denunció en redes sociales la agresión en su contra, sus seguidores no tardaron en darle su apoyo. Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Hubiera dado todo por estar ahí contigo”, “Lo siento mucho Tefo, ¿cómo te ayudo?”, “Lo siento mucho, independientemente del estado en que esté una persona, no tiene derecho a hacerle daño a otra” o “Que coraje y que desagradables animales”.