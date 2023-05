Yeri Mua contó la verdad sobre el abuso que sufrió a los 17 años

Yeri Mua sufrió un abuso sexual a los 17 años (Foto: Instagram/@yerimua)

Yeri Mua la famosa influencer originaria de Veracruz, se presentó como invitada en el programa ‘Pinky Promise’ conducido por Karla Díaz. Además compartió cámara con Fernanda Blaz y Kunno, durante la charla los creadores de contenido abrieron su corazón y contaron sobre sus inicios en las redes sociales hasta temas más personales.

Te puede interesar: Yeri Mua y Kunno tendrán gira de convivencia con sus fans en México: “Turbio”

Fue entonces que Yeri Mua recordó cuando fue violada a los 17 años y al borde las lágrimas confesó que hasta la fecha sigue sin superarlo. “Eso fue algo que yo ya había públicamente en redes sociales ya había contado mi historia de abuso”, comenzó.

La historia de abuso comenzó cuando Yeri mua llegó a la Ciudad de México y planeaba asisitir a una fiesta con su mejor amiga. No pudieron ingresar y finalmente conocieron a otros jóvenes quienes las llevaron a otra reunión y les invitaron tragos.

“Me acuerdo que empecé a tomar la bebida, no sé qué hecharon a la bebida. Tengo memorias de lo que pasé esa noche que fue cuando estaba en el carro. Lo más difícil de esa situación hoy en día no entiendo es si ellos lo planearon”

“Abusaron de mi en el carro, esta persona que me estaba dando las bebidas. Pasó una patrulla y solamente así fue que me dejó ir”, reveló la joven.

“Tenía alguna droga encima, no podía moverme mucho. Estaba en shock, no sabía que hacer”, Yeri Cruz describió que entre las lagunas mentales recuerda que el hombre la jaló del cabello y la lanzó a la calle cuando la patrulla se retiró del sitio.

Te puede interesar: Yeri Mua: ¿Cómo era la influencer antes de ser famosa y en dónde vive ahora?

Tras el incidente Yeri se encontró nuevamente con su amiga afuera del antro y los chicos con los que iban se ofrecieron a llevarlas a un “lugar seguro”. Las llevaron a un hotel y uno de los hombres se la llevó a su cuarto y abusó de ella, “No te voy a hacer nada malo, solamente acuéstate y ya”, fueron las últimas palabras que entendió Yeri y no logró recordar más.

Asimismo, la influencer reveló cuál fue el motivo por el que empezó a someterse a cirugías plásticas, “Pasaban dos cosas. En redes me criticaban mucho por mi cuerpo y en privado yo estaba en una relación tóxica”, explicó Yeri. Reveló que su pareja de ese entonces la engañaba con otras mujeres y ella comenzó a compararse y a sentirse menos valiosa por su apariencia física.

“Yo dije, ya estoy harta de ser fea. Entonces yo me empecé a operar a los 19″

Así lucía Yeri Mua hace años. (Facebook/Instagram:@yerimua)

Yeri Cruz Valera enlistó las operaciones a las que se sometió entre los 19 y 20 años, ingresó al quirófano un total de 5 veces para realizarse dos liposucciones, rinopalstía, lipopapada y aumento de senos. “Todo me empecé a hacer, cuando me di cuenta ya me estaba cambiando toda”, aseguró.

“Yo me empecé a operar porque no me aceptaba, estaba muy deprimida. A cada rato me metía quirófano. La última cirugía fue demasiado emocionalmente”

La también Reina del Carnaval de Veracruz se sicneró y explicó a sus seguidores que se dio cuenta de que tenía un problema con las cirugías plásticas en una ocasión en la que seguía en recuperación de su última operación y ya estaba agendando una cita para colocarse implantes de nalgas. “Ni me recuperaba de una cirugía y ya estaba planeando la siguiente”, confesó.

Te puede interesar: Yeri Mua: “Tú también hiciste contenido basura” asestó a supuesta ex novia de Peso Pluma

Actualmente Yeri Mua constantemente se encuentra cosntantemente en boca de todos por sus comentarios mordaces, pero también por sus extensas transmisiones en vivo a través de Facebook en donde habla sobre su estilo de vida, la moda, sus operaciones, maquillajes y desde luego sus anécdotas personales.

Hace algunas semanas fue tendencia en redes porque su novio, el modelo español Naim, fue detenido por elementos de la policía y llevado a prisión. “Fue mi momento más humilde”, confesó la influencer. Días más tarde ella también admitió que le había sido infiel con su mejor amigo. La pareja ya no sigue junta a la fecha.