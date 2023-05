La razón por la que Luis Miguel no hizo equipo con Ticketmaster para su tour de conciertos en 2023

Las controversias alrededor de Ticketmaster, una deuda con el Auditorio Nacional y otros rumores. Imagen: sitio web Luis Miguel.

El “Sol de México” calentó a todos los mexicanos con el anuncio de su gira de conciertos durante el 2023. El regreso de Luis Miguel a los escenarios es un suceso digno de comentarse y de ser celebrado, sin embargo, a raíz de los anuncios de la venta de boletos, las preventas y la institución bancaria que tendrá la exclusiva de la venta anticipada, muchos se preguntan en dónde quedaron Ocesa y su Ticketmaster, quienes ostentan la supremacía en la logística de los eventos musicales más grandes de nuestro país.

Para muchos la primera impresión es que Luis Miguel le dio la espalda a la empresa Ticketmaster. Es un hecho confirmado que en esta ocasión el famoso cantante no utilizará su querido Auditorio Nacional -en donde ostenta el récord de 24 fechas agotadas-, ni tampoco la mencionada empresa de boletos para ofertar sus entradas. Lo anterior significa que en esta gira tampoco la compañía organizadora de eventos Ocesa está involucrada.

En su lugar Luis Miguel y su equipo decidieron aliarse con el corporativo Zignia Live, mismo que controla la Arena Ciudad de México, la Arena Monterrey y la Arena Guadalajara. A su vez, dicho corporativo pertenece al Grupo Avalanz, mismo que también es dueño Super Boletos.

Además, con Ocesa y Ticketmaster fuera del juego, la preventa exclusiva de boletos tampoco funcionará con Citibanamex. La institución bancaria es por descontado la encargada de las preventas de boletos de los eventos más importantes. En su lugar, la oferta ahora recaerá en el banco Santander. Por todo lo anterior se podría decir que en esta ocasión, el intérprete de “Te extraño”, se fue con “la competencia”.

Según el medio Expansión, la razón de todo esto se podría deber a meras cuestiones “estratégicas y comerciales” de parte del cantante y las empresas encargadas de producir su show: Marketing Network, CMN, y Fénix Entertainment. No obstante, también se especulan diversos motivos por los cuales “El Sol” pudo tomar la decisión de no acercarse a Ocesa y Ticketmaster.

¿Un Ticketmaster en decadencia?

Ticketmaster ha sido centro de críticas, fallas, controversias y demandas. (EFE)

El supuesto “desaire” de Luis Miguel a Ocesa y Ticketmaster sucede en un momento en el que la popularidad de ambas empresas ha decaído y en las que fueron objeto constante de críticas por las altas tarifas de sus servicios, y las diversas fallas y controversias que se han presentado en diversos eventos.

El ejemplo más reciente es sin duda la visita de Bad Bunny a México. El puertorriqueño logró Sold Out en sus dos fechas en el Estadio Azteca. Eventos organizados por Ocesa y vendidos a través de Ticketmaster. No obstante, el día del evento fueron miles de personas las que no pudieron ingresar al evento y se quedaron a las puertas del recinto debido a la mala organización.

Más tarde Ticketmaster se justificó por las fallas, bajo argumento de un exceso de boletos falsos que fueron presentados en la entrada y una concentración extrema de teléfonos móviles en el lugar, que colapsaron la señal e interfirieron con las máquinas encargadas de leer el código electrónico de los boletos.

De cualquier forma la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obligó a la empresa a reembolsar el costo de las entradas a todos los afectados. La empresa de boletos devolvió 18 millones de pesos a los 2 mil 155 clientes afectados, para evitar una multa federal.

Además de aquel incidente, en redes sociales los consumidores se han quejado constantemente por lo altos costos en los cargos de los tickets. Además de un sistema electrónico que constantemente colapsa durante las ventas más demandantes, y una organización de “salas de espera” y “filas virtuales” que son más perjudiciales que beneficiosas para los usuarios.

Otros artistas que se opusieron a Ticketmaster

El vocalista de The Cure se enfrentó a la boletera en Estados Unidos. Imagen: @RobertSmith.

La empresa ya enfrentó controversias similares en otros países. La banda de rock Pearl Jam fue la pionera en “desafiar al sistema”. En 1994 la agrupación presentó una demanda en contra de Ticketmaster en relación a los excesivos costos por servicio que pretendían cobrar por cada entrada a sus conciertos. Su gira su pausó durante meses en lo que se daba resolución al conflicto legal, aunque al final fue desestimado y ninguna de las partes resultó vencedora.

También Robert Smith de The Cure se manifestó en contra de la boletera este año. Las entradas a los conciertos de su gira por los Estados Unidos se vendieron en precios excesivos debido a un sistema de “tarifa dinámica” que aumentó los costos a niveles de reventa. El cantante ejerció presión a través de Twitter y después se sometió a conversaciones con la empresa en las que se acordó que se le devolvería al público el dinero extra, agregado por la famosa tarifa dinámica.

De igual forma la controversia alcanzó a Taylor Swift y su The Eras Tour. Aunque la cantante como tal no le alzó la voz a Ticketmaster, sí fueron cientos de sus seguidores los que presentaron una demanda colectiva en contra de la empresa de boletos. La acusaron de ser un monopolio “que sólo está interesado en sacar cada dólar que pueda de un público cautivo”.

¿El Sol tiene una deuda con Ocesa?

Luis Miguel ya saldó su deuda con Alejandro Fernández e indirectamente con el Auditorio Nacional. (Twitter @LMXLM)

Según varios rumores el cantante puertorriqueño tendría una deuda como de 5 millones de dólares con el Auditorio Nacional. Dicha información se difundió en el programa de la locutora Maxine Woodside, quien también afirmó que el cantante ya tenía agendadas 25 fechas en dicho lugar, que ganaría 10 millones de pesos por cada presentación y de que de esta forma podría saldar su famosa deuda.

A raíz de aquello, en redes sociales muchos especularon que éste sería el motivo principal por el que Luis Miguel prescindiría de los servicios de Ticketmaster, y no se presentaría en el famoso recinto de conciertos ubicado en Paseo de la Reforma.

No obstante, dicha información fue desmentida por el director de Grupo Value, Carlos Bremer. Éste aseguró que dicha deuda de 5 millones existió, pero era con el equipo de Alejandro Fernández a causa de una gira entre ambos que no logró concretarse. De igual forma confirmó que esa deuda ya está saldada y que los dos queridos intérpretes de México, estaban en buenos términos.

Luis Miguel Tour 2023

Luis Miguel volverá a México.

El cantante volverá a tierras mexicanas después de cinco años de ausencia con 13 presentaciones programadas en varios estados de la República. Su tour por México es el siguiente:

Monterrey, 15 de noviembre, en la Arena Monterrey

CDMX, el 21 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

CDMX, el 22 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

CDMX, el 24 de noviembre, en la Arena Ciudad de México

Querétaro, el 30 de noviembre, en el Estadio Corregidora

Aguascalientes, el 2 de diciembre, en el Estadio Victoria

San Luis Potosí, el 4 de diciembre, en el Estadio Alfonso Lastras

León, Guanajuato, el 5 de diciembre en el Estadio de Baseball Bravos

Puebla, el 5 de diciembre, el Centro Expositor

Oaxaca, el 10 de diciembre, en el Estadio Alebrijes

Veracruz, el 12 de diciembre, en el Estadio de Baseball Beto Ávila

Morelia, el 15 de diciembre, en el Estadio de Baseball

Guadalajara, en el Estadio Jalisco, el 17 de diciembre

La venta de boletos iniciará el próximo lunes 15 de mayo para tarjetas de crédito especiales de Santander; el 16 y 17 para cualquier tipo de tarjeta de crédito del mismo banco y el 18 para con cualquier forma de pago.