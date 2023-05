Gustavo Adolfo Infante explotó contra Peso Pluma: “Ubícate, sólo tienes un éxito”

El periodista aseguró que el cantante de corridos bélicos "está insoportable"

Desde hace pocas semanas, el mundo de la música regional mexicana ha visto surgir una nueva figura que ha causado polémica por su estilo y por el contenido de sus líricas, se trata de Peso Pluma, exponente de los llamados “corridos tumbados” o “corridos bélicos”.

El tapatío de 23 años ha lanzado pocos sencillos en las plataformas musicales, pero ha sido el tema Ella baila sola, que interpreta junto a Eslabón armado, la canción que lo ha puesto en medio de los reflectores internacionales, pues se convirtió hace unos días en la canción más escuchada a nivel mundial en los servicios de streaming.

El repentino éxito de Hassan Emilio Kabande Laija, su nombre real, ha llamado la atención, especialmente desde que Peso Pluma se presentó como invitado de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, popular programa estadounidense, a finales del pasado mes de abril.

El tema Ella baila sola continúa sonando fuerte, lo que reafirma el éxito obtenido por el joven, quien no ha necesitado de espacios en televisión para dar a conocer su propuesta, sino que han sido las redes sociales su mayor escaparate.

En medio del revuelo que ha suscitado el artista emergente de regional mexicano, el periodista Gustavo Adolfo Infante lanzó un fuerte comentario, pues refirió que tiene información de que el cantante que pertenece a la misma “oleada” de exponentes como Natanael Cano, Fuerza Regida y Junior H, ha estado mostrándose prepotente.

Y es que tras presentar la nota de que el cantante Pepe Aguilar cantó la famosa canción en un karaoke, momento que fue captado por su hija Ángela Aguilar, el reportero dio a conocer que Peso Pluma tiene una supuesta actitud arrogante y no quiere brindar entrevistas a medios nacionales.

“Me estaba contando gente que lo conoce que está insportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nadamás es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, comenzó el periodista en su programa De primera mano.

Infante comparó la repentina fama que ha obtenido el joven con la que obtuvo hace alrededor de 11 años el rapero y productor surcoreano PSY, quien fue una sensación mundial con la canción Gangnam Style.

Gustavo Adolfo mostró su disgusto por el estilo del cantante tapatío (Foto: Instagram)

“Yo nomás le quiero decir algo a Peso Pluma: tú tienes un éxito ahorita, nosotros conocimos a un wey, que no me acuerdo cómo se llamaba, que cantaba Gangnam Style, PSY, ese cuate tuvo 10 veces, 20 veces más éxito que tú y el día de hoy se puede subir al metro, al camión, al trolebús o pasar enfrente de Imagen y no lo dejan entrar”, ejemplificó el reportero de espectáculos.

“Entonces, ojalá tu éxito, Peso Pluma, continúe. Recomendación, si la quieres tomar y si no me da exactamente lo mismo, ubícate porque tienes un éxito”, dijo contundentemente el también conductor del programa El minuto que cambió mi destino.

Gustavo Adolfo Infante ya había mencionado anteriormente que la música de Peso Pluma no es de su grado, sin embargo algunos cantantes han mostrado su admiración por el estilo del jalisciense, es el caso de Pablo Montero y el de Aleks Syntek.

Hace unos días Lyn May sorprendió al mostrar su simpatía por el género "bélico" (Foto: Instagram@pesopluma)

“Yo creo que la gente tiene lo que se merece. El chavo es talentoso, tiene una voz muy peculiar, muy original en su forma de ser, en su forma de ser es muy sincero, entonces eso es lo bonito de una persona”, dijo Pablo Montero en una reciente entrevista.

“Yo admiro a Peso Pluma, creo que es un artista super auténtico. Me alegra que como mexicano haya desbancado a los artistas más grandes del momento para colocarse él hasta arriba, es admirable”, expresó por su parte Aleks Syntek en una entrevista reciente con Adela Micha.