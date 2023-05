Morena va por mayoría en el congreso en 2024 para “limpiar” el poder Judicial: Mario Delgado

(Foto: Twitter/mario_delgado)

El presidente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo dijo que su partido iría por la presidencia de la República y por la mayoría en el congreso federal para el año 2024, por ello, buscará una “oleada de participación”.

Lo anterior después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró que a pesar del revés por el plan B en la Suprema Corte en materia electoral, se implementaría un Plan C, y que no podría ser bloqueado, “ya que se iba a convocar al pueblo para que siguiera la transformación”, dejando entrever que buscaría tener mayoría calificada en el congreso federal en las elecciones del siguiente año.

Por ello, Mario Delgado destacó en conferencia de prensa, que la organización de la próxima elección presidencial empezará un día después de que terminen las elecciones en el estado de México y Coahuila.

El líder morenista dijo que la resolución del Plan B, por parte de la SCJN, anuló las capacidades del Poder Legislativo, sino que “está desapareciendo la representación popular en México. Por eso me parece que, por este matiz político, por este protagonismo ya militante en la oposición por parte de los ministros y ministras de la Corte, están rompiendo con el orden constitucional”, señaló.

El líder nacional de Morena aseguró que la invalidación del Plan B fue un "claro atentado" contra la división de poderes (Twitter/@mario_delgado)

Ante este contexto adverso, Morena buscará una oleada de participación para 2024 como pasó en el año 2018, donde dicho partido arrasó en las elecciones en los tres niveles de gobierno, “ganar una mayoría en el Congreso que le permita “limpiar” el Poder Judicial”, destacó.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a erradicar la corrupción, el Poder Legislativo también dejó de ser el nido de unos cuantos que se repartían los moches, se repartían el presupuesto del pueblo, se lo robaban. Digamos, se limpió el Poder Legislativo, se limpió el Poder Ejecutivo, falta el Poder Judicial”, mencionó el morenista.

Para ello, agregó, “tendrá que venir una nueva oleada de participación ciudadana de la gente en el 2024 para ganar la presidencia de la República y para ganar la mayoría suficiente que nos permita modificar la Constitución y limpiar, también, el Poder Judicial y que, efectivamente, garantice la justicia para nuestro país y que no sean los cómplices de grupos pequeños de interés que anhelan regresar a los esquemas corruptos del pasado y proteger a los que todavía quedan”.

Los cambios que buscarán llegados los tiempos, en la reforma al Poder Judicial, será la definición de los ministros de la SCJN por el método de votación, para que no sea con “arreglos de cúpulas o de grupos” como se elijan, ya que, además, ese método genera complicidades e intereses.

Que Morena se mantenga en la Izquierda

El presidente de Morena, Mario Delgado negó que su partido esté en la ideología del centro (Morena)

En otro asunto, Mario Delgado, afirmó que su partido no se ha ido al centro, “sino que se mantenga en la izquierda”, esto en referencia a las declaraciones que había hecho el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre que Morena, se haya movido hacia el centro (ideología) con los dirigentes que lo han encabezado y que pueda haber diferencias en la forma de gobernar.

“Yo no estoy tan convencido de que tenga que haber un corrimiento hacia el centro, porque hay temas todavía muy importantes que cambiar”, declaró el exlegislador de Morena.

De la misma forma, reiteró que en el siguiente sexenio, su partido no se movería hacia el centro, “creo que no. Desde mi punto de vista no. Ahí están los datos, la evaluación del presidente de la República y están los datos de la preferencia de Morena”.

Sin embargo, dejó entreber que esto podría cambiar, “después de estas reformas, probablemente, digamos, venga un corrimiento hacia el centro, porque la política también es pendular, no puedes quedarte todo el tiempo en un posicionamiento extremo, tienes en un momento dado que conciliar, porque hay mucha gente que también no alcanza a entender por qué el nivel de debate político tan intenso”, finalizó.