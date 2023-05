Madres buscadoras encontraron varios restos humanos en un manglar de Veracruz

Colectivo de madres buscadoras encontraron varios indicios humanos. (Archivo/EFE)

En Veracruz, el colectivo de madres buscadoras Solecito de Veracruz volvió a encontrar restos humanos en unos manglares del municipio de Alvarado; en una zona que ya había sido explorada por la Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional (GN) y otras corporaciones.

Hasta el momento se desconoce el número estimado de cuerpos. De acuerdo con la lideresa del grupo, Rosalía Castro, el colectivo aún no informará la cifra puesto que aún continúan los procesos de recopilación y organización de información: “No puedo decir (...) Aunque ya lo tenemos”, señaló para medios de comunicación.

Ante la incompetencia de las autoridades, la activista recordó que cualquier búsqueda de familiares desaparecidos y no identificados debe realizarse en presencia de los colectivos.

“Cuando se haga una búsqueda, los colectivos tenemos que estar siempre presente. Porque a los que nos duele es a nosotros. Nosotros buscamos y buscamos y los buscamos. (...) Nosotros hacemos un trabajo exhaustivo”.

La lideresa del colectivo destacó la importancia de la presencia de colectivos en las acciones de búsqueda. (EFE/ Daniel Sánchez)

Y se repite la historia ...

En febrero del 2021, autoridades ingresaron a los islotes de la localidad de Arbolillo para comenzar la búsqueda de los cuerpos reportados en dicha zona y en la cual, según sus registros, no habían encontrado ningún resto. Tras esta determinación, se permitió la entrada del colectivo Solecito de Veracruz al predio, resultando en el hallazgo de los indicios humanos.

“Eran dos meses y no se encontraba nada. Las autoridades nos decían que ya no, pero si ya nos dieron todo el predio pues tenemos que explorarlo todo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que después de dos meses de no encontrar nada, se encontraron”, comentó al respecto Rosy Castro este 10 de mayo.

De igual modo, en 2019 la lideresa Rosalía Castro confirmó el hallazgo 71 cuerpos y miles de restos óseos que las operaciones de la Fiscalía General (FGE) veracruzana no había localizado. Dicha búsqueda se suspendió a raíz de la pandemia por COVID-19 y no fue hasta el 2020 que se reanudaron los trabajos y se culminaron en febrero del 2022.

En ese periodo se recopilaron más de 300 cráneos entre los localizados por el colectivo y los de la Fiscalía durante la administración de Miguel Ángel Yunes — ex gobernador que en 2018 llamó mentirosa a la directora del colectivo, Lucy Díaz, tras el descubrimiento de una fosa clandestina con 166 personas en la zona de Alvarado, la cual no fue notificada al grupo.

Madres buscadoras han hallado restos luego de los trabajos de búsqueda de las autoridades federales. (Especial)

Hallan más de 2 mil fosas clandestinas durante el sexenio de AMLO

Casi 3 mil fosas clandestinas han sido encontradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

De acuerdo con los datos, en los últimos cuatro años se ubicaron 2 mil 710 sitios con restos humanos enterrados de manera ilegal en el país. En este lapso, Veracruz se la entidad de mayor incidencia con 323 fosas clandestinas. Después Colima con 305, Sinaloa con 246, Guerrero con 229 y Michoacán con 213, Guanajuato con 154, Tamaulipas y Nuevo León con 145 cada uno.

Por otro lado, cabe recordar que en 2022 México fue testigo de un hecho sin precedentes, alcanzar la cantidad de 100 mil personas desaparecidas, pero no sólo eso, sino que al finalizar el año el registro está por llegar a las 110 mil.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), señala que en el país hay un reporte de más de 110 mil personas en esta condición, siendo Jalisco la entidad que más casos reporta.