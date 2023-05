La Bebeshita sufre ansiedad tras asesinato de Kevin Kaletry: “Duermo con la luz prendida”

Luego de escuchar disparos en un hotel de la colonia Condesa, una influencer llamó a las autoridades capitalinas, quienes localizaron sin vida a un joven

El pasado jueves 4 de mayo el mundo del entretenimiento fue víctima de la delincuencia, pues en la antesala de una conferencia de prensa en Ciudad de México, el influencer Kevin Kaletry fue asesinado por una persona que irrumpió a bordo de una motocicleta para después huir.

El creador de contenido de 26 años era parte del elenco de La Eskuelita, un nuevo programa producido por Wendy Guevara, integrante de Las Perdidas, por lo que acudió a las instalaciones del hotel Casa Comtesse, donde, casi a la vista de todos los influencers convocados e integrantes de la prensa, Kevin fue balaceado directamente en la cabeza, lo que causó su muerte al instante.

Aquella conferencia de prensa sería la primera vez que el joven originario de Bayamón, Puerto Rico, se encontraría personalmente con sus compañeros en el proyecto, por lo que casi nadie de los presentes lo conocía más que a través de las redes sociales, donde el fallecido solía compartir contenido gracioso.

Tras la muerte del youtuber y en medio de las indagaciones por las cuales ya fue detenida una persona y está siendo investigada, sin que se conozca más información al respecto o un presunto móvil del homicidio, ahora una famosa que estuvo presente aquel día contó sus impresiones.

Se trata de Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, quien fue abordada por los medios de comunicación en la alfombra roja del espectáculo The Illusionists y narró los momentos de terror que sufrió el pasado jueves 4 de mayo.

“Ya había olvidado ese momento, viví algo súper fuerte, yo nunca había vivido algo así, tener unos balazos tan cerca, a metros de distancia, y sí es algo que sigo estando en shock todavía. Todavía no lo puedo creer, ni modo, tristemente estamos en la Ciudad de México y pasan estas cosas”, expresó la conductora de TV Azteca.

“Sigo en shock, es algo muy fuerte que nunca había vivido yo en mi vida, tan cerca, realmente yo soy una niña que no se mete en problemas, que trata de alejarse como de ese tipo de cosas, duermo con la luz prendida, tengo ansiedad”

El joven influencer tenía 26 años y compartía videos en TikTok. (Ig: @kaletry_king)

Gracias a que no estuvo presente en el hotel boutique ubicado en la colonia Condesa desde que se comenzaron a concentrar los reporteros y el elenco del programa, Bebeshita no presenció la violencia, pues arribó al lugar instantes después.

“Gracias a Dios yo llegué tarde, soy súper impuntual, y yo iba bajando de mi coche, literalmente. Yo no estaba tan cerca que digamos, Diosito me cuidó muchísimo y aquí estamos”

Ante el impacto sufrido por Daniela Alexis, se encuentra evaluando si continuará participando en La Eskuelita, pues han sido días de mucho desgaste emocional.

"La Bebeshita" no conocía personalmente a Kevin Kaletry (Foto: Instagram)

“Yo la verdad, no sé, no estoy segura de seguir adelante. No sé, soy mucho de vibras, soy mucho de señales, tal vez esto es una señal, y he pensado mucho las cosas sobre si voy a seguir en el proyecto o no de mi amiga Wendy Guevara, que la amo, la adoro, pero pues no sé, tal vez no sea momento de entrar ahí. Yo les pedí un break para pensar las cosas”, explicó la también exparticipante de MasterChef México.

La conductora que se dio a conocer en 2016 como “amorosa” del programa Enamorándonos narró cómo reaccionó cuando alcanzó a escuchar los disparos que terminaron con la vida del influencer y barbero.” Yo sólo escuché ‘pum, pum, pum’ y me eché a correr. Yo dije, ‘¿Dios mío qué está pasando aquí?’, corrí y ya no supe más”.

La Bebeshita no sabe si continuará participando en "La Eskuelita" (Foto: IG: alexissoy)

Acerca de si sospecha cuál pudo haber sido el motivo del asesinato, La Bebeshita prefirió ser discreta: “Yo no sé de ese tema, yo sólo me eché a correr. Estuve en tal shock que me salí del chat, me salí del grupo y no quiero saber de esto ahorita. No lo conocía, ese día lo iba a conocer, nunca lo había visto en persona. Para mí fue algo fuerte y gracias a Dios que me cuido mucho”.