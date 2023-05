Lizbeth Rodríguez reaccionó a la filtración de video en Onlyfans de Karely Ruiz y Santa Fe Klan: “Yo creo es promoción”

La influencer también afirmó que no considera que exista amor entre el rapero emxicano y la creadora de contenido íntimo (Fotos: Infobae México/Instagram/@karelyruiz)

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se han convertido en el dúo del momento, pues luego de que la creadora de contenido íntimo para OnlyFans y el cantante de corridos tumbados anunciaran el lanzamiento de un videoclip explícito, dando pauta a rumores de romance. La filtración de dicho material de acceso por paga generó todo tipo de reacciones, siendo Lizbeth Rodríguez quien de forma más reciente opinó sin censura alguna.

Te puede interesar: Karely Ruiz y Santa Fe Klan se reunieron en hotel tras filtración de video en OnlyFans; usuarios los criticaron

En entrevista con Infobae México, la expresentadora de Exponiendo Infieles -Badabun- retomó la controversia, asegurando que no considera que sea una casualidad que ello ocurriera pues favorece a sus protagonistas, pese a que más de uno no lo considera así:

“El OnlyFans es una gran plataforma, obviamente para facturar, pero también es muy divertido para quien le gusta sentirse admirado, apreciado sin prejuicios, es muy bonito. Yo creo que al final del día eso es promoción, es como un acercamiento a los fans y al final también te ayuda porque hay personas que ni saben o no conocen el contenido y así pueden encontrar algo y buscarlo”, inició.

“Todos somos bien morbosos”: justificó filtraciones de contenido íntimo

Lizbeth Rodríguez opinó sobre la filtración de video en Onlyfans de Karely Ruiz y Santa Fe Klan

La participante de La Venganza de los Ex VIP -temporada dos- también compartió los motivos por los que no le molesta que sus fotos y videos íntimos se filtren, así como en el caso de colegas cercanos o inclusive estrellas de renombre internacional. A su consideración, la experiencia que le dio el revisar los celulares de miles de mexicanos le hicieron confirmar su postura: “Todos somos bien morbosos”.

Te puede interesar: Usuarios de redes tacharon de vulgares a Karely Ruiz y Santa Fe Klan tras anuncio de video en OnlyFans

“A lo mejor no tienes los recursos o posibilidades y pues ni modo, una alma caritativa se encargó de compartirnos, pero todos lo hemos hecho. Cada que un artista o un cantante eso pasa, todos somos bien morbosos, yo reviso celulares, yo sé lo que las señoras y señores, o todo el mundo, tiene. Nos andamos haciendo los virginales y demás, pero cuando tenemos la oportunidad de ver un video o foto comprometedora es claro que lo queremos ver”, agregó.

Lizbeth Rodríguez no le cree a Karely Ruiz y Santa Fe Klan

El dúo sigue dando de qué hablar por sus polémicas publicaciones en redes sociales (Instagram/@santa_fe_klan)

La chica reality show de MTV aseguró que si bien ella también ha sabido tomar del mejor sentido posible una delicada situación como la de los famosos, no cree en la inocencia de la influencer y el cantante de corridos tumbados. Utilizando la frase con que Shakira ha cobrado fama internacional, Rodríguez habló sobre ello.

Te puede interesar: Esto cuesta ver el video de Karely Ruiz y Santa Fe Klan en OnlyFans

“También pasa lo mismo con esto, yo creo que es justo que todos podamos ver el contenido, lo que se pueda facturar que se facture y los que no tengamos para contribuir, pues bueno también te estamos viendo y admirando desde cierta perspectiva, así que yo creo que es promoción”, despotricó.

¿Lizbeth Rodríguez utilizaría la Ley Olimpia por filtración de sus videos íntimos?

Para la influencer “todo es promoción”, aunque aseguró que no descarta el utilizar un recurso legal en caso de que algo que no fuera para su cuenta de OnlyFans fuera filtrado, como fotos o videos hechos con ex parejas para fines personales o en caso de haber hecho sexting -recibir, enviar o reenviar mensajes de texto, imágenes o fotografías que presentan un contenido sexual explícito, vía Internet o teléfono celular- en el pasado.

¿Lizbeth Rodríguez estaría dispuesta a utilizar la Ley Olimpia por filtración de contenido íntimo?

“Depende; si es un video donde yo acá con un novio yo creo que sí lo haría. Al final del día, yo como creadora de contenido de esa página asumo que cualquier cosa que voy a subir se va a filtrar , porque es un hecho. Cuando decidas hacerlo o dar ese paso pues hay que dejar fluir y que llegue lo que tenga que llegar”, finalizó Lizbeth Rodríguez en Infobae México.