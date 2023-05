Criticaron a Ninel Conde por cambio ‘radical’ en su rostro tras publicar video por Día de las Madres: “Es una pena”

El "Bombón asesino"anunció un show en Ecatepec por el "Día de las Madres"

0Ninel Conde sorprendió a sus fanáticos mexiquenses con una gran noticia: el próximo miércoles 10 de mayo ofrecerá un show en la explanada del palacio municipal de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, por el Día de las Madres. Sin embargo, el Bombón Asesino causó sensación en redes sociales no por participar en un evento especial para todas las mamás, sino por su aspecto físico.

Fue durante la mañana del lunes 08 de mayo cuando la intérprete de Todo conmigo, Tú no vales la pena y Callados recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 5.6 millones de seguidores todos los detalles sobre su próxima presentación:

A todas mis mamacitas hermosas de Ecatepec, nos vemos en la plaza municipal este 10 de mayo con mi show para festejarlas a todas ustedes, a todas las mamás emprendedoras, a todas las mamás lindas y bellas de Ecatepec, mis paisanas, allá nos vemos con un show.

La actriz no especificó a qué hora está programada su presentación (TikTok: @cribatv)

La también histrionisa no compartió más detalles al respecto y continuó compartiendo momentos de su cotidianidad con sus fans. No obstante, su invitación audiovisual se viralizó en redes sociales por un detalle que pocos dejaron pasar por desapercibido: su rostro.

Según señalaron varios internautas, Ninel Conde se habría sometido a un tratamiento estético que habría modificado sus rasgos faciales hasta cambiar su apariencia. Incluso, algunos compararon al Bombón Asesino con Lucía Méndez, Lyn May, Fernando Olvera (vocalista de Maná) y al estilista, Alfredo Palacios.

“Princesa, pos que te pasó”. ““Se parecen Lucía Méndez, Lyn May y ella”. “Está entre Fer de Mana y Alfredo Palacios!!”. “Si yo la miro en la noche salgo corriendo de susto. ¿Qué se hizo? eso no es normal”. “Fueron al mismo cirujano”. “Es una pena”. “Es que no necesitaba ninguna cirugía, era hermosa”, fueron algunas reacciones.

Lucía Méndez también ha sido criticada por sus rejuvenecimientos. (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Pese a la gran cantidad de críticas que recibió, Ninel Conde no se pronunció al respecto y continuó compartiendo tanto videos de sus rutinas de ejercicio como fotografías de sus alimentos.

Esta no es la primera vez que usuarios de redes sociales critican a la mexiquense de 46 años de edad, pues en otras ocasiones ha encabezado titulares debido al resultado que ha obtenido con sus rejuvenecimientos.

(Instagram: @ninelconde)

Criticaron a Ninel Conde por usar leggins rotos

Fue a mediados de abril cuando la protagonista de Rebelde compartió con sus seguidores de Instagram una reflexión sobre la importancia de tener hábitos saludables. Y es que es reconocida en el medio artístico nacional por su belleza natural y la escultural figura que conserva a sus 46 años de edad gracias a sus constantes rutinas de ejercicio y alimentación.

“Disciplina y enfoque es lo que necesitamos para alcanzar nuestras metas. Siempre me preguntan cómo hago todo, cantar, actuar y entrenar; lo que puedo decirles es que la determinación es la clave. Yo siempre ando activa en el GYM y ¿ustedes? ¡Vamos a entrenar que la vida es un viaje y hay que vivirlo a plenitud!”, escribió.

(Instagram: @ninelconde)

Ninel Conde acompañó su post con un video donde mostró cuáles son los ejercicios que hace para mantener su abdomen de acero. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en una parte del fragmento se alcanzó a ver una abertura en sus leggins, detalle que valió cientos de críticas por usar ropa gastada hasta recomendaciones para comprar ropa nueva.

“A cualquier ser humano le puede pasar que se jale el hilo o se rompa la malla, el pantalón, la falda”. “A ella se le rompió el leggins de tanto uso para ir a entrenar y ustedes que la critican ¿ya fueron a entrenar hoy?”. “Mientras ustedes critican ella se pone más buena”, la defendieron sus fans.