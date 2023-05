Murió Carlos Parra, vocalista del grupo Los Parras, en fatal accidente

El joven tenía 26 años y perteneció a un grupo de regional mexicano Crédito: (Instagram/@losparras_official)

Carlos Parra falleció el 7 de mayo, el joven tenía 26 años y era el vocalista de Los Parras, una agrupación que tocaba regional mexicano, específicamente canciones de banda.

En su comunicado, los integrantes de Los Parras detallaron que Carlos Parra murió en un accidente automovilístico, pero no ofrecieron más información respecto a lo ocurrido, solo explicaron que sucedió el 6 de mayo:

Carlos Parra murió en un accidente automovilístico (Instagram/@carlos_losparras)

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos”, se pudo leer.

En redes sociales, muchos de sus allegados hicieron comentarios para enviar condolencias a sus familiares y seres queridos. Estos fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Instagram:

Esta fue la esquela que compartieron los Parras sobre su compañero (Instagram/@losparras_official)

“¡Wow! Mi más sentido pesame pa’ la familia, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Nuestra música mexicana está de luto”, por parte de Jimmy Humilde y “Mi más sentido pésame para la familia Parra”, por parte de Polo González.

Dentro de la escena del regional mexicano, Blanca Martínez La Chicuela también publicó una esquela para el joven en su cuenta de Twitter:

La Chicuela lamentó el deceso del joven (Twitter/@chicuela)

De acuerdo con una publicación de Instagram, su más reciente presentación había sido el 28 de abril en El Rancho de las Vacas, un lugar ubicado en el estado de Puebla.

No obstante, el joven y su agrupación también hacían conciertos en diversas ciudades de los Estados Unidos, de acuerdo con su novia, incluso eran muy populares en fiestas de XV años. Los Parras son una agrupación originaria de Phoenix, Arizona, en EEUU.

Quién era Carlos Parra

De acuerdo con la plataforma Spotify, las canciones más populares de Los Parras son la versión de Ya te superé, No me gusta perder, Ya no es por ti y Recargado en la barra, el grupo al que perteneció Carlos Parra tiene casi 800 mil oyentes mensuales.

Lilian Griego era la novia de Carlos Parra (TikTok/@lilliangriego)

Además de dedicarse a la música, Carlos Parra también subía algunos blogs en su canal de YouTube, en sus videos mostraba ciertas situaciones de humor. Una de sus publicaciones con más vistas es el video Haciendo lasagna con mi amá (se enojó).

De acuerdo con su canal de YouTube, hace tres años Carlos Parra le llevó una serenata a su pareja, Lillian Griego, para pedirle que fuera su novia. El TikTok más reciente de la joven es de ella misma contando cómo conoció al joven cantante.

Este es un de los videos más populares del cantante, pues tiene 22 millones de reproducciones en YouTube y además, mucha gente expresó en redes sociales haberlo recordado, pues esa fue la grabación con la que Carlos Parra y Lillian Griego se hicieron populares en redes sociales. El video fue publicado solo un día después del 14 de febrero de 2020, Día de San Valentín o Día del Amor y la amistad.

Carlos Parra también era influencer (TikTok/@lilliangriego)

Estos fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse por parte de fans de la pareja: “La relación de Carlos Parra y Lillian Griego eran de las pocas relaciones que me transmitían tanto amor”, “Ya díganme que es broma lo de Carlos Parra”, “Miré lo de Carlos Parra y más allá de pensar en el dolor de su familia, quedé en shock por estar pensando en su novia” y “No puedo imaginar el dolor de su familia, si hasta yo lloré”.

Lillian Griego y Carlos Parra también subían constantemente tendencias y videos de humor en el perfil de TikTok de la joven. Horas después de lo ocurrido, ella ha decidido mantener en privado sus pensamientos y emociones, pues no se ha posicionado sobre la muerte de su pareja en redes sociales.