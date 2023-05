Filtraron el video de Carlos Parra y el trágico accidente donde murió

Un noticiero estadounidense compartió las imágenes de cómo fue el choque donde falleció el cantante de Los Parras

La tarde del domingo 7 de mayo trascendió la noticia de que Carlos Parra, cantante del grupo Los Parras, murió a causa de un accidente automovilístico. A través de las redes sociales de la agrupación de regional mexicano confirmó la pérdida de uno de sus integrantes, pero no relató los detalles del evento que provocó el fallecimiento del vocalista de 26 años.

Sin embargo, a través de redes sociales se viralizó un video que captó el momento del incidente. La misma grabación fue retomada por noticieros de Estados Unidos, ya que el incidente ocurrió en una de las autopistas de Phoenix, Arizona, cuando el cantante —junto con su familia— se dirigía a Sonora, México, según diversos reportes.

Aunque no se ve el momento en el que el vehículo de Carlos Parra se estrella, así se apreció cómo se incendió y en qué condiciones quedó luego de que los elementos de emergencia atendieron el accidente y confirmaron el deceso de dos personas.

Carlos Parra murió en un accidente automovilístico (Foto: Instagram/ @carlos_losparras// captura YouTube FOX 10 Phoenix)

En las imágenes se apreció que el carro en el que viajaba Carlos terminó calcinado, pues al momento del choque se incendió, por lo que los automovilistas que pasaron por la zona captaron el momento de cómo se vio el fuego del vehículo; algunos reportes indicaron que el cantante mexico-americano viajaba en un supuesto vehículo tipo Mercedes, el cual estuvo involucrado en el accidente.

Fue el noticiero Fox 10 Phoenix quien difundió las imágenes del auto del vocalista de Los Parras. En el accidente estuvo involucrado otra camioneta de color rojo, la cual habría impactado en el vehículo donde viajaba el intérprete de Ya te superé, aparentemente ambos vehículos se habrían impactado de frente —por los daños que presentaron los dos vehículos—, pero quien se llevó la peor parte habría sido Carlos Parra.

Aunque de momento se desconoce el reporte oficial de las autoridades, el exceso de velocidad habría sido la causa del siniestro que cobró la vida de dos personas, según reportes que dieron las autoridades norteamericanas al arribar al lugar. Quienes viajaban en el auto que se incendió no pudieron salir y habrían muerto calcinadas.

"Los Parra", agrupación de regional mexicano, confirmó la muerte de su vocalista Carlos Parra (Instagram/@losparras_official)

Una vez que las llamas empezaron a propagarse por el vehículo, se apreció cómo tres personas y un oficial se acercaron a la zona para intentar rescatar al piloto y al copiloto que habrían quedado atrapados tras el choque, se observó como una persona intentó forcejear la puerta para abrirla, pero no lo consiguió, así que el policía solo retiró a las personas que se acercaron.

El suceso pasó la noche del 6 de mayo, en el accidente César Parra —hermano gemelo de Carlos— también habría fallecido en el incidente.

Una vez que los elementos de emergencia tuvieron el reporte del accidente, se trasladaron a la pista de Phoenix 1 - 10 & 7th para atender el incendio y auxiliar a los heridos. Se desconoce la salud de los otros tripulantes que viajaban en la camioneta o si fueron trasladados a un hospital.

La agrupación "Los Parras" surgió en Phoenix y tenía un público mexicano (Instagram/@carlos_losparras)

Con un mensaje conmovedor, “Los Parras” despidieron al vocalista del grupo. “Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida, si Dios me llamó a sus brazos, un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia... perdura para siempre en el corazón”, compartieron en una imagen en redes sociales.

Carlos Parra se había comprometido en febrero de 2020 con Lillian, su novia. El cantante le dedicó una canción de nombre Por verte feliz, la cual se sumó a otros éxitos como Somos novios, Máquina de Amor, Entre tus brazos, Cuando llegaste a mi lado, entre otros más.

La agrupación surgió en Phoenix y tenía un público mexicano, por lo que diversos fans lamentaron la muerte del cantante.