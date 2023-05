Testigo contó a Gustavo Adolfo Infante cómo vivió el asesinato de Kevin Kaletry

El periodista de espectáculos relató el terrible crimen

Gerardo Escareño, quien entrevistó a Wendy Guevara de Las Perdidas justo en el momento en que asesinaron al youtuber Kevin Kaletry, contó a Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano cómo vivió el terrible momento.

El testigo del asesinato se dijo en shock, e incluso, comentó que había amanecido adolorido de la cabeza luego del estrés que vivió tras el lamentable momento. Dijo que, como todos, estaba sorprendido por tan inesperado y violento hecho.

El periodista de espectáculos dijo que jamás olvidará lo que vivió y que nadie se esperaba lo que sucedió. Asimismo, relató su encuentro con Wendy Guevara, instantes antes de escuchar las detonaciones que le quitaron la vida a Kaletry.

“Justo Wendy se encontraba en la entrada porque esto sucedió antes de entrar al hotel en un pequeño patio donde se encontraba la alfombra. Yo decido irme más cerca de la puerta del hotel para hacer las entrevistas. Wendy estaba en la entrada. De hecho la invito a la entrevista”, contó Gerardo Escareño.

(foto:instagram/kaletry_king)

Del mismo modo, reveló a Gustavo Adolfo Infante que su intervención con la integrante de Las Perdidas duró muy poco, pues casi al instante escucharon los balazos. “Llevábamos menos de un minuto cuando empezamos a escuchar tres impactos”, dijo.

Al escuchar esto, el periodista dijo que en un principio, él y quienes estaban a su alrededor pensaron que se trataba de una broma por parte de alguno de los creadores de contenido que se encontraban en el evento de La escuelita, y que estaban tronando cuetes; no obstante, después se dio cuenta de la realidad, pues vio humo.

Tras esto, el caos se desató, y las personas que estaban a su alrededor intentaron huir. " Empezamos a ver que todo el mundo corrió. Mi instinto fue proteger a mi compañera que se ve en la imagen. Todo el mundo corrió”. De la misma manera, confesó que por su mente cruzó la idea de que el asesino iba por todos.

La influencer confesó que nunca había visto un asesinato y estaba en shock

“Todo el mundo se asustó porque pensábamos que iban contra todos. Ese fue el primer pensamiento. ¿O sea fue un ataque masivo o qué esta sucediendo?”, reveló para De primera mano.

“Todos se meten al hotel, todavía ni arrancaba la conferencia, o sea nosotros nos adelantamos a hacer entrevistas. Yo me quedo hasta el final porque tuve sentimientos encontrados, me pegó mucho ver al chico tirado, no sabía si ayudarlo o no, ya estaba muerto; sin embargo, entra ahí un sentimiento periodístico o un sentimiento humano de ayudar”, manifestó Gerardo Escareño.

El periodista dijo que la situación le despertó un sentimiento de sangre fría para enfrentar el hecho periodístico, y se dijo admirador del trabajo de quienes cubren eventos de esta naturaleza, pues es muy valiente.

El joven influencer tenía 30 años y compartía videos en TikTok. (Ig: @kaletry_king)

El ambiente era de miedo y de incertidumbre, según Escareño, pues había poca información y al mismo tiempo las celebridades que se encontraban en el hotel creían que también estaban amenazadas, y por tanto, lo pensaban dos veces antes de declarar algo.

Fue la youtuber Aimep3 quien despejó las dudas de Gerardo, pues ella le dijo el nombre exacto de la persona que había muerto, pues existía una duda respecto al seudónimo Kaletry. Del mismo modo, reveló que apenas el fin de semana siguiente al terrible suceso, comenzarían las grabaciones de La escuelita, proyecto que produce Wendy Guevara, y en donde participaría Kevin Kaletry.

Asimismo, dijo que el panorama respecto al show todavía no es claro, pues en una conferencia de prensa, parte del reparto aseguró que las grabaciones continuarían, mientras que Wendy de Las Perdidas mencionó en el live que posiblemente la producción se detendrá.