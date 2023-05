Laura Bozzo arremetió contra Rocío Sánchez Azuara, asegura que sus casos son falsos

Laura Bozzo dice que su programa y el de Rocío presentan importantes diferencias. Video: Chisme No Like.

Laura Bozzo acusó a Rocío Sánchez Azuara de llevar panelistas e historias falsas a su programa. Durante una entrevista reciente con un programa de variedades online, la conductora habló sobre diversas cuestiones relacionadas a su carrera, sus shows y su vida personal. Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fueron los detalles que compartió sobre la veracidad en los casos de sus propios programas y de los de su competencia.

A la conductora se le preguntó su opinión con respecto al éxito que ha tenido su competencia. Claramente se referían al programa Acércate a Rocío en donde Rocío Sánchez Azuara ayuda a muchas personas a resolver disputas y problemas de sus vidas. El talk show es similar a los varios que ha sostenido Laura Bozzo y por ello las comparaciones no se hicieron esperar.

No obstante, antes de responder, Laura Bozzo quiso dejar muy en claro que su programa Que pase Laura y el de Acércate a Rocío presentaban importantes diferencias. Allí fue cuando acusó al show competencia de presentar casos falsos y configurar todo un desfile de panelistas que ensayan las situaciones de sus invitados para poder crear contenido.

Laura Bozzo acusa al programa de su competencia por tener casos falsos y panelistas. Foto:cuartoscuro

“Para empezar, vamos a ser claras. Rocío no lleva casos reales”, afirmó Bozzo. “Muchos casos son personificados”.

La conductora no simplemente denunció la falsedad de los casos presentados en el programa de Rocío. Sino que también explicó por qué estaba tan segura y compartió un par de anécdotas con los entrevistadores.

“Y lo sé porque cuando yo entré al programa que estaba en Imagen, me traian muchos casos, que yo no podía verificar como tu comprenderas, que pues eran panelistas que habían estado con Rocío y que no se qué”.

Bozzo contó que poco a poco este tipo de programas de televisión tuvieron que recurrir a contratar panelistas falsos para poder llenar los contenidos. Comentó que a los contratados incluso se les pagaba y se sometían a ensayos.

“Se armó como un tráfico de panelistas en el cual se les pagaba y venían, ensayaban y hacían... pues digamos, eso es lo que hace Rocío, eso es lo que hace mucha gente”.

¿Enemistad entre Laura y Rocío?

A pesar de sus declaraciones, Laura Bozzo no cree que el trabajo de su competencia sea malo. De hecho tampoco lo considera como si fuera realmente su competencia. Para ella su programa y el de Rocío son muy diferentes.

“No considero mi competencia a Rocío, creo que ella es muy buena periodista y yo le deseo de corazón que le vaya muy bien”, afirmó la conductora. “Pero creo que mi programa y el de ella tienen grandes diferencias”.

Laura Bozzo comenzó sus talk shows en Perú. Laura Bozzo (Emisoras Unidas)

Un concepto de programa que se “prostituyó”

Por otro lado Bozzo también expresó que su idea de este tipo de programas, iniciados por ella en Perú, poco a poco se ha prostituido en otros países.

“El problema es que aquí se prostituyó totalmente mi programa”, explicó. “Que lástima que lo que se hizo con tanto esfuerzo en Perú de ayudar a la gente de hacer casos reales, y de hacer una búsqueda exhaustiva por los investigadores, acá se prostituyó completamente”.

Incluso Bozzo dijo que cree que sacaban a los panelistas de la calle: “Empezaron a llevar panelistas, no sé... creo que los sacaban de la calle porque la verdad no era real”.

No obstante, Laura Bozzo sí admitió que su programa ha tenido que exagerar en algunas ocasiones ciertos casos, pero aseguró que las bases siempre son reales. La culpa, dice ella, es de la plantilla tan limitada que tiene su programa. Apenas tiene cuatro investigadores que deben buscar y verificar los cosas, lo cual es demasiado poco y concluyó que no puede hacer todo ella sola.

Finalmente la conductora prometió que tanto ella como su producción ya toman medidas para que estas situaciones lamentables, en donde hay casos falsos y actuación, ya no sucedan.

Las dos conductoras han sostenido una disputa por años, aunque en la actualidad las cosas se han calmado. Fotos: Gettyimages

La enemistad de años

En años pasados las dos conductoras protagonizaron una disputa que se extendió entre varias declaraciones y un supuesto encontronazo de la dos en un restaurante. Todo comenzó cuando en 2011 Laura Bozzo estaba en negociaciones con TV Azteca para conducir un programa. Sin embargo, en aquel momento Rocío Sánchez Azuara volvió a la televisora y aquello hizo que los ejecutivos dejaran de lado a la conductora de Que pase Laura.

A partir de allí se elevaron las tensiones y poco después Rocío relató en una entrevista de la ocasión en la que se encontró a Laura en un restaurante y ésta trató de aventarla de las escaleras mientras le gritaba “La reina del rating, soy yo”.

Varias declaraciones fueron hechas entras las dos conductoras. Bozzo aseguró que Sánchez tenía un lugar privilegiado en TV Azteca porque estaba involucrada con los ejecutivos y porque tenía buenos atributos físicos. La conductora de Acercate a Rocío de inmediato arremetió contra ella durante la emisión de su programa Cosas de la Vida:

“Laura Bozzo, te prohibo que vuelvas a decir media palabra de mí. Yo no he tenido necesidad de robarle a nadie, este país te dio de comer y deberías estar agradecida. Y da la cara de quién eres, tú maltratas a la gente de México”.

La disputa continuó en 2019 cuando Bozzo señaló una incongruencia en las declaraciones de su enemiga. Rocío primero dijo que la había conocido en restaurante y que fue agredida y más tarde declaraba que no la conocía.

Al final los medios todavía las comparan, al igual que a su trabajo. Sin embargo, las dos ya han dicho en varias ocasiones que ya no existe ningún problema entre ellas, que respetan y admiran la labor de cada una y que sus trabajos son completamente diferentes. Ambas tienen en la actualidad su propio programa.