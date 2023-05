Rey Grupero y Arturo Carmona protagonizaron discusión por Aylín Mujica

El comediante se fue con todo en contra de su compañero de "La casa de los famosos"

El Rey Grupero y Arturo Carmona tuvieron un encontronazo en redes sociales cuyo motor fue Aylín Mujica. Todo comenzó cuando el “rey de las bromas” subió a sus redes sociales un mensaje donde exponía al actor y revelaba qué había pasado con un regalo que le dio a la actriz.

“Si Aylin hubiera querido con Arturo Carmona lo tenía a sus pies fuera del programa, cuando él se dio cuenta lo que valía la buscó y le regaló un hermoso peluche, pero ella se sabe valorar y decidió irse con el feo de Rey Grupero que la ama y consiente y el peluche hermoso terminó en la boca del perro de Nicole Chávez. Así las cosas para para las que dicen que que hacían una pareja ideal”, escribió el comediante.

Ante esto, Arturo Carmona explotó, y le contestó a través de historias de Instagram, donde explicó: “Cuántas mentiras y estupideces dices Rey Grupero, ¿no te cansas? Ojalá te vea pronto para seguir tu juego de querer tener foco”.

El Rey Grupero y Arturo Carmona tuvieron un encontronazo en redes sociales cuyo motor fue Aylín Mujica (Instagram/reygruperomx/aylinmujic/arturo.carmona)

Tras esto, Rey Grupero decidió contestarle, y arremetió contra él con un video que colgó en sus historias de Instagram, literalmente mandándolo a terapia, y explicando de nuevo la historia del peluche, del que subió fotos como prueba.

“Mi querido Arturo Carmona, te quise llamar pero me tienes bloqueado de todo, quiero decirte que no te estoy atacando, rey, tienes que ir a terapia porque tienes muchísimas emociones y sentimientos ahí acumulados, no lo hice para molestarte, simplemente lo hago para que las cosas queden en claro”, manifestó Rey Grupero.

Asimismo, añadió que Arturo Carmona no valoraba a las mujeres y siempre las quería dejar mal paradas, diciendo: “Tú siempre quieres dejar a las mujeres en mal, como que te buscan, como que te ruegan, y creo que ya llegó el momento en el que tenemos que cortar eso de tajo. Las mujeres no son tus juguetes, las mujeres son seres espectaculares con los que podemos llevar una vida hermosa”.

Rey Grupero añadió que Arturo Carmona no valoraba a las mujeres y siempre las quería dejar mal paradas Foto: Getty Images

Sobre el polémico muñeco que Arturo habría regalado a Aylín Mujica, Rey Grupero contó que el susodicho peluche era el regalo de una fanática, y que por tanto le parecía muy bajo que él lo regalara, tomando en cuenta que se trataba de un esfuerzo de tiempo y dinero por parte de sus seguidoras para darle un lindo detalle.

Finalmente, terminó su argumento diciéndole a Arturo que tenía que cambiar su forma de conquistar mujeres. “Si quieres conquistar a una persona pues sal y cómprale unas flores. Hay que ser hombres, Carmona”, sentenció Rey Grupero.

Como respuesta a eso, Arturo Carmona realizó una transmisión en vivo y dijo que quien necesitaba ayuda psicológica no era él, sino Rey Grupero, y que no caería en su juego, pues era obvio que era lo que él quería. Asimismo, declaró que la gente ya conocía al comediante. “Entonces pues ya la gente te conoce y sabe cómo eres”, arremetió Arturo.

Arturo Carmona realizó una transmisión en vivo y dijo que quien necesitaba ayuda psicológica no era él, sino Rey Grupero (Instagram/arturo.carmona)

Asimismo, volvió a decir que esperaba verlo pronto para aclarar la situación frente a frente. “No voy a decir ni tu nombre porque no lo mereces, ojalá nos encontremos pronto. Si tienes algo que querellar conmigo, yo encantado de la vida. Yo sí tengo mucho que aclarar contigo y si te veo obviamente que sea pronto”, dijo Carmona.

El Rey Grupero subió una fotografía del polémico oso de peluche, mismo que está en compañía de un perrito. “Chequen lo que hace este sujeto con los hermosos regalos que le manda. Aquí yo mismo le tomé captura a la foto del peluche”. Y en efecto, en la foto se puede ver qué fue de aquel supuesto regalo.