Por qué Alejandra del Moral quiere unir a Maryfer Centeno a su equipo de campaña

La grafóloga analizó a la candidata de Va por México

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, expresó que le gustaría integrar a su equipo de trabajo a Maryfer Centeno, luego de que la grafóloga analizó su escritura en una emisión de YouTube.

La militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde invitaron a la analista de lenguaje corporal y escritura a desglosar sus conocimientos sobre la letra de la política mexiquense, la cual está en búsqueda de ser la titular del ejecutivo del Edomex.

En medio del análisis, ante el cuestionamiento del periodista sobre si todos los adjetivos que daba Centeno eran certeros, Del Moral Vela movió su cabeza afirmativamente y se volteó al comunicador, momento en el que expresó que la quería llevar a la campaña electoral.

La candidata priista fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante y estuvo presente la grafóloga (Cuartoscuro)

“Oye, creo que me la quiero llevar a la campaña”

Lo anterior, sólo generó risas entre la priista y Gustavo Adolfo Infante; sin embargo, Maryfer Centeno no realizó ninguna gesticulación ni ningún comentario, en cambio, continuó analizando la escritura de la candidata.

¿Qué dijo Maryfer Centeno sobre Alejandra del Moral?

La primera impresión que dio la grafóloga fue que no esperaba una personalidad fuerte por parte de la expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, pues indicó que coincide con ella en que se trata de una mujer directa, terca y acostumbrada a ganar, lo que la lleva a vivir con intensidad y emocionalidad.

“No me la esperaba así... no me esperaba, generalmente (...) aquí no, no me esperaba esta escritura. (Es) directa, en eso coincidimos, directa, terca, acostumbrada a ganar, expresiva, cuando platica algo, lo vive con muchísima intensidad, muy emocional”, fueron los primeros indicios que dio la experta sobre la escritura de la priista.

Maryfer Centeno consideró a Alejandra del Moral como una mujer intensa y que vive pasionalmente (Twitter/@AlejandraDMV)

Asimismo, Centeno explicó que la política mexiquense puede ser definida como una persona a la que se le nota quién le cae bien, quién le cae mal; sin embargo, en la actualidad, le falta descansar y dormir, debido a que puede notar que le faltan horas de sueño, lo que podría responder al tiempo que dedica a la campaña, pero también a que es madre de dos pequeños menores de tres años.

Aunado a lo anterior, consideró que en la actualidad la priista se ha vuelto una mujer desconfiada, además de ser muy dura consigo misma, al igual que crítica y “perfeccionista en extremo”; no obstante, también pudo observar que es una persona que trabaja para que todo salga impecable, lo que suma a su trabajo es que tiene el don de mando.

“Está tratando de ser lo más controlada posible, está siendo lo más estratega que se pueda para tomar cada decisión”

Pese a la dureza de su personalidad, según Maryfer Centeno, Del Moral Vela sería una persona que cuando cuenta algo, “lo cuenta sabrosísimo”, por lo que estableció que, lo más seguro, es que en lo privado debe de ser considerada como una persona que sabe contar anécdotas memorables, aunado a que tiene risa fuerte y que ha trabajado en sí misma para mantener un amplio amor propio.

De acuerdo a Maryfer Centeno, Alejandra del Moral es una mujer segura de sí misma (PRI Edomex)

Fue en aquel momento cuando ocurrió la invitación a la campaña; no obstante, como se mencionó, la grafóloga continuó con su explicación sobre la seguridad de la candidata, en donde explicó que sus anteriores cualidades la hacen valorar el trabajo en equipo, pese a que es una mujer directa que puede llegar a herir debido a que dice las cosas directamente.

“(...) sí, claro, tiene seguridad en sí misma, tiene amor propio (...) cree en el trabajo en equipo, es expresiva, es directa para decir las cosas, aunque, de repente, ruda para decir las cosas tal y como son y no creo que siempre lo tome todo el mundo a bien porque es tal y como lo siente”, finalizó.

Tras dichos comentarios, la priista insistió en llevar a su equipo a Maryfer Centeno; no obstante, Gustavo Adolfo Infante apuntó a que “la rentaría”, lo que causó risas entre los presentes. Finalmente, la grafóloga explicó que sus participaciones en medios de comunicación es donde está su corazón.