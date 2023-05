Itatí Cantoral imitó a Thalía

Itatí Cantoral cantó un fragmento de una canción popular de Thalía (YouTube: Ventaneando)

La actriz y cantante Itatí Cantoral sorprendió a todos sus seguidores (y a los que no también) al interpretar una canción de Thalía, pero imitando el estilo de la cantante de Equivocada, lo que dejó boquiabiertos a más de uno por considerar que la voz le salió bastante parecida a la famosa que, en múltiples ocasiones, demostró tener una amistad con Itatí.

Todo fue generado después de que la prensa cuestionara a Cantoral sobre si le gustaría participar en una producción televisiva dedicada a contar la vida de la cantante de No Me Enseñaste, a lo que ella, sin dudarlo, respondió que estaría encantada de formar parte de una bioserie de su amiga, sobre todo porque la vida de Thalía fue “muy bonita”, declaró Itatí.

Para dejar esto claro Cantoral entró en papel y se dispuso a cantar un fragmento de una de las canciones más populares de la famosa, se trató de la parte que dice “Amor a la mexicana”, perteneciente al tema que lleva el mismo nombre, pero imitando la manera de interpretar de la también actriz.

Itatí Cantoral aseguró que no dudaría en interpretar a Thalía si la invitaran a participar en su bioserie. (Ig: @itaitc_oficial) (Ig: @thalia)

Durante la conferencia de prensa, que hizo al lado del actor Álvaro Guerrero con el fin de promocionar la nueva obra de teatro donde ambos participarán y que se titula Testosterona, aseguró que para estar lista empezaría a practicar para el momento en que la llame su amiga Thalía para formar parte de su docuserie, además dijo que sus “ensayos” los tendría al lado de Álvaro Guerrero a quien llamó “mi amor”, además de decirle que él sería Tommy Mottola, esposo de la intérprete de Piel Morena.

Parecía que estaba comprometiendo al actor teatral, sin embargo se lo tomó con humor. Los medios de comunicación aprovecharon que salió a tema la actual pareja de la actriz de quien se rumoraba que existía un posible divorcio entre ellos, no obstante Itatí Cantoral aseguró que ellos se encuentran en un buen momento como familia y descartó cualquier posibilidad de una separación.

“Es una mujer plena, es una mujer completamente feliz... hay cosas que no se pueden fingir y la felicidad es una de ellas. No, de verdad que ella está muy bien, no sé por qué surgieron esos rumores, pero son sólo eso, rumores”, aseguró la protagonista de la telenovela Hasta que el dinero nos separe, quien también compartió que Thalía se ve más joven y “muy hermosa”.

“Justamente cuando fui a desayunar con ella, cuando la vi llegar con ese carrazo, pero tan guapa, porque aparte de lejos parecía de 20 años, de verdad, se ve super bonita”, compartió Cantoral.

Itatí Cantoral descartó separación entre Thalía y Tommy Mottola. (Instagram/@tommymottola)

Por otra parte, Itatí Cantoral aseguró que el día de su cumpleaños lo celebrará homenajeando a su papá el compositor y músico Roberto Cantoral, quien falleció el 7 de agosto de 2010. El evento se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos más importantes en la Ciudad de México y en nuestro país.

Cabe mencionar que la actriz y cantante cumplirá 48 años el próximo sábado 13 de mayo, día que ocurrirá el concierto en honor a Roberto Cantoral, compositor reconocido por canciones como El Triste (que inmortalizó a José José y lo llevó a la fama internacional con su participación en el Festival de la Canción Latina en 1970), La Barca (que interpretó Luis Miguel), entre muchas otras.

“Estoy muy emocionda, muy contenta, imagínate que cumpleaños tan bonito, ahí estuvo mi papa, porque Bellas Artes dio unas fechas y coincidió que fuera justo para mi cumpleaños”, compartió emocionada por el homenaje que recibirá su papá dentro de poco menos de dos semanas.