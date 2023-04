Se reanudó la audiencia de Francisco Garduño, titular del INM, por el incendio en Ciudad Juárez

El funcionario es acusado de su presunta participación en el delito de ejercicio indebido del servicio público

Este domingo 30 de abril se reanudó la audiencia contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, en donde podría ser vinculado a proceso por su presunta responsabilidad por el delito de ejercicio indebido del servicio público, esto en referencia a la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 migrantes.

Te puede interesar: Vincularon a proceso a Antonio Molina, funcionario del INM implicado en incendio de Ciudad Juárez

De acuerdo a lo que se conoce, la Fiscalía General de la República (FGR) habría presentado documentos que acreditarían que el funcionario tiene —ya que sigue en el cargo— entre sus funciones el salvaguardar y proteger a los migrantes, así como las instalaciones del instituto “sin perjuicio de que lo hicieron también sus subordinados”.

Conviene recordar que la audiencia de este día fue aplazada el pasado 28 de abril; no obstante, aquel día el Ministerio Público acusó formalmente ante el juez federal Víctor Mario Hernández Calderón y a Francisco Garduño por el delito antes cometido al considerar que ambos personajes habrían sido omisos en sus obligación de vigilar y proteger a las personas que se encuentren en las estaciones de migración.

El funcionario acudió a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez (Cuartoscuro)

Asimismo, aunque las partes se reservaron su derecho a declarar, la parte acusatoria sentenció que el daño a las instalaciones en Ciudad Juárez, derivado del incendio, ascienden a más de un millón 893 mil pesos.

Te puede interesar: Paso a paso: videos del incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez revelaron nuevos detalles de la tragedia

No obstante, a la salida de la audiencia, el abogado del titular del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Pérez Velázquez, informó que la FGR solicitó prisión preventiva para su cliente, además de ordenar la separación del cargo, así como prohibición de salir del país y vigilancia; sin embargo, el juez federal consideró la medida como desproporcionada y excesiva.

Francisco Garduño cuenta con el respaldo del gobierno federal

El titular de la Segob confirmó que Garduño Yáñez se presentó en la audiencia inicial

Posterior a la audiencia, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, confirmó que Garduño Yáñez continuará al frente del Instituto Nacional de Migración, pese a que la FGR solicitó la separación del cargo debido a que existe una investigación en su contra derivada del incendio en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

“Se mantiene en este momento en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos de su cargo. No le quita tiempo ni lo distrae”

Asimismo, confirmó que durante la primera audiencia el funcionario se reservó su derecho a emitir declaraciones, además de solicitar la ampliación de plazo, mismo que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, arribó a la audiencia en el Poder Judicial de la Federación, por la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en las instalaciones del INM el pasado 27 de marzo (JUAN ORTEGA/CUARTOSCURO.COM)

El titular de la Segob también recordó que a Garduño únicamente se le fijó una medida cautelar, la cual consiste en asistir con cierta periodicidad a firmar el libro de actas y señaló que acudirá a afrontar la libertad procesal, es decir, la libertad.

Te puede interesar: FGR acusó formalmente a Francisco Garduño, titular del INM, por tragedia migrante

Lo anterior hace referencia a que el juez federal le impuso como medida cautelar la presentación periódica quincenal a partir del próximo martes 2 de mayo.

No obstante, el titular de la Segob reafirmó que el INM está a cargo de la implementación de la política migratoria del país: “Legalmente el INM es el que está a cargo de la implementación de la política migratoria en el país. Lo aclaro porque no hay ninguna diferencia en las diversas áreas del gobierno federal que atendemos los asuntos migratorios”.

Sumaron ocho detenidos por el incendio

A un mes de tragedia en Ciudad Juárez, las autoridades han sumado ocho detenidos y encarcelados por la muerte de 40 personas y lesiones de 27 más.

Lo detenidos hasta el momento son Salvador González Guerrero, jefe en Chihuahua de la Oficina de Representación del INM; el guardia de seguridad de una empresa privada, Omar P.V.; el migrante venezolano Jeison Daniel C; Eduardo A.M., jefe de Recursos Materiales del INM en Chihuahua; Juan Carlos M., jefe de Grupo Beta; Daniel G; Rodolfo C.; así como Gloria Liliana R.