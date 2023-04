Tras exhibir a standuperos, Ricardo O’Farrill amenazó a aerolínea que le hizo perder un vuelo

El influencer acusó a la empresa de Aeromexico de cancelarle el vuelo sin ninguna justificación

Tras el escándalo que provocaron las revelaciones de Ricardo O’Farrill al evidenciar a diversos standuperos e influencers mexicanos, ahora el comediante se vio afectado por una aerolínea mexicana que, en apariencia, causó que perdiera su vuelo con destino a Nueva York y tuvo que solicitar el apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya que amenazó con poner una demanda.

A través de una transmisión en vivo en Instagram, el comediante narró cómo fue el trato que recibió por parte de personal de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cómo perdió un vuelo que lo llevaría a una junta de trabajo.

De acuerdo con el testimonio del también actor, el personal de la aerolínea entorpeció su vuelo luego de que fue acusado de meterse en la fila. Ricardo O’Farrill explicó que una señora lo señaló de haberse metido en la fila, cuando en realidad no era cierto y llevaba tiempo de espera en la fila, por lo que tuvo que salirse para adquirir otro boleto ya que no pudo abordar al avión.

Ricardo O'Farrill amenazó con demandar a una aerolínea mexicana por perder su vuelo (Instagram/ @richieofarrill)

Aquel incidente provocó que perdiera su lugar en un vuelo de primera clase con destino a Nueva York, según narró Ricardo O’Farrill pagó 40 mil pesos por su boleto; al momento de negociar un nuevo viaje, le ofrecieron un lugar en clase comercial, hecho que desencadenó la pelea pues el influencer acusó de ser amenazado e intimidado por el personal de la aerolínea y no recibir un trato digno como cliente.

A través de redes sociales acusaron al comediante de empujar a todas las personas que estaban en el aeropuerto viendo su pelea.

Narró que el problema radicó en que había supuestos lugares sobrevendidos, por lo que no le pudieron reponer el traslado a Richi —como también es conocido— este mismo lunes 24 de abril, así que evidenció el servicio que recibió por diferentes colaboradores de la aerolínea, su escándalo ocurrió horas después de su live de cómo lo corrieron de la boda de Mau Nieto.

Decidió grabar toda la discusión y compartirla en vivo a través de las redes sociales. “Se le hizo muy chistoso y muy cínico hacerse tan pen*****o en el mostrador, como lo hace con tanta gente, cuando tienen los vuelos sobrevendidos, ¿sabían que las aerolíneas sobrevenden vuelos?”, explicó.

En redes sociales se molestaron con la actitud que tomó Ricardo O'Farrill en el aeropuerto de la CDMX (Twitter/ @richieofarrill)

En un video que duró poco más de cinco minutos expuso sus molestias y llamó a personal de la Profeco para realizar una demanda directamente contra la aerolínea que lo afectó en su traslado, ya que después de varios minutos discutiendo con el personal no tenía una solución a su viaje.

Ricardo O’Farril amenazó con realizar una demanda contra la aerolínea e incluir los nombres de las personas que lo violentaron y no le dieron una solución a su problema, así que calificó la experiencia como una injusticia.

“Te cayó una demanda que te cagas, es que no va a ser Profeco, Profeco se quedó atrás, que voy a ir legal y le dije a tu compañero… ¡escúchame! lo vamos a cambiar con esta demanda y ahí te vas a acordar de mí, Ricardo O’Farrill […] Me llamo Ricardo O’Farrill, soy comediante y estoy harto de este tipo de injusticias que molestan a la gente siempre”, apuntó.

Ricardo O'Farrill explotó en sus redes sociales exhibiendo a varios standuperos e influencers mexicanos (Instagram @richieofarrill)

Cuando personal de la Profeco se acercó a la ventanilla donde estaba pasando la discusión, el standupero argumentó estar protegido por la procuraduría, pero que el problema lo tenían tan molesto que su atención ya no sería de ayuda, pues estaba dispuesto a poner una demanda en contra de la empresa que no le permitió llegar a su destino.

“Y Aeromexico te lo digo ahorita, tú me consigues un pi***e charter, me consigues lo que sea, pero yo te demando porque necesito llegar a Nueva York y tus colaboradores que están aquí, a quienes dicen siempre que pueden sobrevender vuelos y maltratar a la gente, me trataron del carajo como siempre y no me dejaron subir a un vuelo que yo pagué 40 mil pesos, ¡qué vergüenza! ya dije todo lo que tenía que decir”

El influencer terminó su reclamo con lo siguiente: