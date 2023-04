Para Alejandra Del Moral las encuestas no votan: “no hay un resultado escrito en piedra”

La candidata del PRI al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral, dijo que es una mujer transparente, legal, pública y con sus bienes en orden en debate (PRI Edomex)

La candidata de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Nueva Alianza a la gubernatura del Estado de México Alejandra Del Moral Vela fue cautelosa al declararse ganadora del debate contra su contrincante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, ya que en un primer momento dijo que los ganadores fueron los mexiquenses al poder contrastar proyecto e ideas de ambas contendientes.

Sin embargo, ya en sus redes sociales, la priista compartió una imagen donde está con el brazo levantado, asegurando que había ganado el encuentro contra la morenista.

Durante el encuentro, la priista dijo que ella es una mujer transparente, legal, pública y con sus bienes en orden. “Nunca he sido sancionada en mi desempeño como funcionaria pública en 20 años de trabajo”, haciendo referencia indirecta a Gómez Álvarez.

El líder del PRI Nacional, Alejandro Moreno dijo que con el debate entre Alejandra Del Moral y Delfina Gómez, quiénes también ganaron fueron los mexiquenses (Twitter/@alitomorenoc)

Por ello, buscó atacar a la morenista un par de ocasiones, señalando los actos de corrupción cuando fue alcaldesa de Texcoco y sobre las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando estaba al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“No hay por acto de corrupción que robarle a la gente como lo hizo Delfina Gómez, cuando estuvo al frente del municipio de Texcoco, donde se quitó a los trabajadores el 10 por ciento de su sueldo y por lo que la autoridad emitió sanciones”, dijo Del Moral Vela.

Asimismo, la priista señaló que la morenista sufre violencia de género por parte de sus “jefes de campaña” y la violencia de no poder tomar sus propias decisiones, “ya que no la dejaron acudir a los debates, ni dar entrevistas y a no salirse del guión o de quienes la manipulan para cuidar sus intereses”, expresó.

Al finalizar, la candidata del PRI-PAN-PRD-NA, dijo que, “Las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra”, afirmó la aspirante al gobierno estatal.

Aliados destacaron que Del Moral fue la de mayor capacidad

La candidata del PRI-PAN-PRD-NA al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral atacó la corrupción de su rival Delfina Gómez (PRI Edomex)

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también señaló vía twitter que el Debate Edomex fue una clara muestra de que, “Alejandra Del Moral tiene toda la experiencia y capacidad para ser Gobernadora del Estado de México. Su impecable trayectoria es garantía del buen gobierno que ofrece a los mexiquenses”, usando el hashtags #AleGanóElDebate

Por igual, aprovecho el momento, para criticar a Delfina Gómez, “con el Debate Edomex quedó claro que la elección en el Estado de México es entre nuestra candidata @AlejandraDMV que ofrece progreso y crecimiento, y la de Morena que garantiza corrupción e incapacidad para dar resultados. ¡#AleGanóElDebate y ganará la gubernatura!”, se lee.

De la misma forma, el líder del PAN, Marko Cortés dijo que en el debate, la candidata de Morena “de pena ajena, no propuso nada, no respondió porqué le robó el 10% del ingreso a trabajadores de Texcoco. Hoy quedó claro que Alejandra del Moral es la más capaz para gobernar, #VotaPAN porque representamos el cambio positivo para el estado e integraremos el 1er gobierno de coalición”.

En redes sociales, la candidata del PRI al gobierno del Edomex, Alejandra del Moral aseguró que fue ella la que ganó el debate (Twitter/@AlejandraDMV)

Mientras, el coordinador de los diputados panistas en el congreso estatal y aliado, Enrique Vargas del Villar, felicitó a la candidata aliancista al gobierno del estado de México, por su desempeño en el primer debate organizado por el IEEM, participación que dejó en claro, “quien tiene las mejores propuestas para los mexiquenses, el triunfo de nuestra candidata en el debate fue contundente”.

“Con este debate, también ganó la ciudadanía que pudo contrastar las propuestas de las dos abanderadas, de la cual, sin duda, salió triunfadora Ale Del Moral, quien demostró que sí conoce su estado y tiene la capacidad para gobernarlo”, destacó el exalcalde de Huixquilucan.

Mientras el presidente del PRI Edomex, Eric Sevilla dijo que su candidata ganó la contienda contra la morenista, “#AleGanóElDebate Quedó claro que #AleDelMoral es una mujer preparada y que sabe cómo llevar el rumbo del #Edoméx, tiene propuestas y soluciones. Este 4 de junio #VotAle #AleGobernadora”, señaló.