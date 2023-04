José Manuel Figueroa no supera la muerte de su hermano Julián Figueroa

El cantante confesó que sigue viviendo su luto, alejado de redes sociales por su salud mental

A más de 10 días de la muerte de Julián Figueroa, José Manuel confesó que aún no logra asimilar que su hermano ya no está y ha decidido alejarse de las redes sociales para que el tema no le afecte más.

El hijo de Joan Sebastian habló sobre su duelo al ser cuestionado por De Primera Mano acerca de cómo Maribel Guardia ha afrontado el fallecimiento de su hijo.

José Manuel respondió que la admira porque él aún no supera lo que sucedió y constantemente se pregunta por qué su hermano murió y qué pudo haber hecho él para evitarlo.

José Manuel fue uno de los primeros en saber de la muerte de su hermano Julián (Instagram/@josemafigueroa)

“Todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo, ‘y si hubiera’, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí, que esto... es parte del proceso de los que quedamos vivos”

Al hablar acerca de su propio proceso, la reportera tocó el tema del video en el que supuestamente puede verse al cuerpo de Julián en la funeraria, antes de ser incinerado.

José Manuel respondió que no usa sus redes sociales por ahora para vivir su duelo tranquilo, pues prefiere no ver publicaciones relacionadas con la muerte de su hermano precisamente por su dolor.

Entre Julián y José Manuel había 19 años de diferencia, sin embargo, lograron mantener una relación cordial (Cuartoscuro)

“Yo he estado completamente alejado de las redes sociales por salud mental; no quiero ver nada, no quiero leer nada, no quiero... estoy de luto, como debe de ser”

El intérprete de Soy como quiero ser también dijo que por ahora no ha pensado en ningún tipo de ceremonia en honor al hijo de Maribel Guardia porque quiere vivir su duelo; sin embargo, no rechazó la posibilidad de que en un futuro lo haga.

Asimismo, confesó que lo más difícil para él ha sido aprender a vivir sin Julián y lo que intenta es apegarse a los recuerdos que tiene con su hermano.

La última publicación de José Manuel en Instagram fue para confirmar la muerte de su hermano (Instagram/@josemafigueroa)

“Es doloroso, la vida continúa. Duele, hay que aprender a vivir sin él, eso es lo más difícil, lo más duro. No sé si se pueda encontrar resignación, definitivamente creo que hay que abrazarse más a los recuerdos”, compartió.

Los roces entre José Manuel y Julián Figueroa

Era bien sabido que los hijos de Joan Sebastian no tenían la mejor relación, inclusive ellos llegaron a revelar a los medios que habían tenido discusiones.

Uno de los primeros motivos por los que los cantantes estaban distanciados fue el hecho de que existían casi 20 años de diferencia entre ellos, además de que la muerte del Rey del Jaripeo causó rencillas entre todos sus hijos debido a la herencia.

Los cantantes revelaron que en varias ocasiones discutieron, pero intentaban arreglar sus problemas, contrario a lo que sucedía con otra parte de la familia (Cuartoscuro)

No obstante, Julián aseguraba que al menos entre ellos dos siempre hubo una buena comunicación, lo que les permitió hablarse con la verdad y no callarse lo que les molestaba de ellos.

“Hipócritas no somos porque cuando nos hemos tenido que decir nuestras cosas, nos las hemos dicho. Y cuando nos hemos tenido que abrazar, nos hemos abrazado”, dijo el hijo de Maribel en un encuentro con la prensa.

Por su parte, José Manuel reveló que sí tuvo conflictos con su hermano, pero nunca salieron de lo que sucede comúnmente en todas las familias y siempre supieron arreglarlo.

Julián fue de los únicos de la familia de Joan Sebastian que intentaba mantener una buena relación con su familia pese a los conflictos que tenían (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Cuando murió Julián, el intérprete de Quiero y necesito fue el primero en llegar a la casa de Maribel Guardia para despedirse de los restos del también actor y al hablar sobre su hermano, rompió en llanto.

“Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere”, dijo a los medios.

Poco antes de su muerte, Julián habló con José Manuel para decirle que no participaría en la ceremonia que organizó en Juliantla por el cumpleaños de Joan Sebastian.