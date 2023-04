Gera MX: por qué usuarios en redes sociales “cancelaron” al rapero mexicano

El rapero mexicano se volvió tendencia en redes sociales por un desatinado desliz (Instagram/@geramx1)

Aunque el pasado 13 de abril Gera MX estrenó el sencillo Rumores en colaboración con su exnovia Kenia Os, el rapero mexicano se ha mantenido en tendencia de redes sociales por un desatinado desliz que provocó que usuarios en redes sociales desbordaran una avalancha de críticas, memes y diversas opiniones.

Y es que, antes de que fuera publicada la canción del también llamado Cachorro 444 y la influencer mexicana, Kenia Os publicó un controversial mensaje en su perfil de la red social Twitter en el que anunció el final de la turbulenta relación amorosa que ambos artistas mantuvieron durante meses.

“Okey diré algo importante, no más especulaciones. Mi gente por este medio hago saber que Daniel y yo ya no estamos más juntos. Quiero agradecer el amor que nos dieron en su momento. A pesar de que nunca lo hicimos 100% público, ya que los dos estábamos en un proceso en el cual veríamos si la relación funcionaba para ambos, por tiempos, estilos de vidas, viajes etc.... lamentablemente no fue así”, escribió la intérprete de Malas Decisiones la noche del pasado 10 de abril.

Los cantantes Kenia Os y Gera MX sostenían uno de los romances juveniles más populares en rede sociales mexicanas (Foto: Instagram/@geramx1)

Tanto Kenia Os como Gera MX aclararon que su relación concluyó en buenos términos y que continuarían siendo amigos para que la canción que realizaron juntos estrenara con buena energía. Aunque la influencer originaria de Mazatlán apuntó a la diferencia de tiempos y estilo de vida como los motivos de su ruptura, las especulaciones por parte de las y los fanáticos de la popular pareja juvenil no se hicieron esperar.

Y es que, tan solo unos días después de que el rapero mexicano y la intérprete de Mentiroso confirmaran su romance con una publicación conjunta en Instagram, en otras redes sociales comenzaron a circular videos de una presunta infidelidad que Gera MX habría cometido mientras comenzaba a consolidar su relación con Kenini.

La presión de la opinión pública provocó que ambos artistas cerraran temporalmente sus cuentas de Twitter, no obstante, Kenia Os volvió a activar su perfil y se ha mantenido activa promocionando tanto el sencillo que estrenó con el Cachorro 444 como su Tour K23.

La polémica de Gera MX en redes sociales

El rapero mexicano suele compartir en redes sociales imágenes de su cachorrito Baby Dollar (Instagram / @geramx1)

A tan solo una semana de que la popular pareja juvenil anunciara el final de su relación amorosa, el nombre de Gera MX se ha mantenido en tendencias de redes sociales luego de un desatinado desliz que protagonizó su cachorro pitbull Dollar Baby pero también la exnovia del rapero mexicano Fanny Bs.

Las y los fanáticos más antiguos del rapero mexicano recuerdan que, antes de que Gera MX sostuviera una relación con Kenia Os, el intérprete de El Catrín tenía un vínculo amoroso con una influencer originaria de Guadalajara, Jalisco.

Fue a través de sus redes sociales que Fanny SB compartió una historia en donde se aprecia al pequeño Dollar Baby, un cachorro pitbull que Gera MX tiene como mascota y al cual constantemente presume en sus propios perfiles. Bastó con un video de menos de un minuto para que las especulaciones sobre el regreso del rapero mexicano y su exnovia comenzaran a surgir.

De este modo, decenas de internautas y seguidores de Kenia Os se lanzaron en contra de Gera MX y, una vez más, en plataformas digitales se hizo presente la cultura de la “cancelación”.

Internautas especularon que Gera MX y su exnovia Fanny SB regresaron luego de que ella subiera historias a Instagram del perrito del rapero mexicano en lo que parece ser su casa (Captura de pantalla)

“El perro es perro y ni modo, el Gera es un inestable que no merece un amor como el de Kenia”; “Santa Fe klan y Gera mx serán muy de calle pero no conocen lo que es la lealtad ni el respeto”; “Por eso me ponen el cuerno, le sigo creyendo a los hombres ejemplo: le creí a Gera Mx”; “GERA MX se posiciona en el top #1 de ex inservibles de Kenia Os desplazando al Pollero!”, fueron algunas de las críticas de usuarios en redes sociales.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota ni Gera MX ni Kenia Os han emitido ninguna declaración respecto a la polémica desatada en redes sociales.