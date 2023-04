Cómo surgió el nombre de Peso Pluma, compositor de corridos tumbados

El compositor de corridos tumbados reveló el origen de su nombre artístico

En la música regional mexicana surgió otra corriente llamada “corridos tumbados” y uno de los exponentes vigentes de este subgénero musical es Peso Pluma. El cantante de 23 años registró un récord al alcanzar más de 139 millones de reproducciones en Spotify y superar a Flowers de Miley Cyrus.

Sin embargo, parte de su popularidad ha sido su nombre pues así se lanzó al mundo artístico y la composición de canciones al estilo de corridos bélicos. Hassan Emilio Kabande Laija es su nombre real, durante una entrevista reveló cómo surgió el nombre de Peso Pluma para su imagen artística.

En una charla con Julio Orozco para su podcast en YouTube, Hassan Emilio aseguró que el nombre sí tiene relación directa con el boxeo; cabe recordar que en el pugilismo el peso pluma es la división de las 125 libras, una de las categorías de bajo peso para subir al cuadrilátero.

Al principio aseguró que el nombre era mera broma pues no tenían una idea clara de cómo nombrar a su grupo.

Por qué Peso Pluma se llama así (Instagram/ @pesopluma)

“Esa ma***e lo traíamos de jugarrera porque no sabíamos”, señaló.

Según relató Peso Pluma, su nombre artístico se debió a que todos los que integraban el proyecto musical en sus inicios eran delgados, tal como los peleadores del peso pluma en box, así que adoptaron tal referencia para darse a conocer en la música regional mexicana.

Otro motivo que los orilló a denominarse de tal manera fue su gusto por el boxeo mexicano, aunque Hassan aseguró que no realiza algún tipo de actividad física, aceptó su gusto por el boxeo.

“El grupo éramos tres, siempre del principio, y los tres estábamos flaquillos, entonces traíamos lo de las plumas de box, y nos gustaba de alguna u otra forma el box. Yo no hago ningún deporte, pero se quedó ahí”, sentenció.

Peso Pluma tomó su nombre del boxeo mexicano (Foto AP/John Locher)

Una presentación en una fiesta también los ayudó a confirmar su nombre pues se encontraron con Marco Antonio Barrera, ex peleador y campeón en el peso pluma del CMB. El Barreta se les acercó para saludarlos y platicar con ellos, así que la emoción del grupo les dio confianza de llamarse así.

“Una vez nos contrataron para una privada y fuimos, fue cuando empezamos. En un descanso se nos acercó un vato, y el vato nos preguntó si sabíamos quién era y era Marco Antonio Barrera, y ya dijimos ‘a la ve****a este güey’ y nos pues de aquí somos, aquí nos quedamos y ya se quedó el nombre y así nos empezaron a conocer”, agregó.

Por otra parte, Peso Pluma no nació como un proyecto de solista, en realidad como una agrupación, así que el compositor mexicano aclaró que él es la imagen pública de la música que hacen, pero dijo que todo el éxito no solo es de él sino de todo un equipo de músicos.

Peso Pluma no nació como un proyecto de solista, en realidad como una agrupación Foto: Twitter/ @ElPesoPluma)

Debido a que a lo largo de la entrevista se refirió a Peso Pluma en término de plural, explicó que en un inicio Peso Pluma fue un proyecto pensado en ser agrupación, pero aunque él empezó a ser la imagen de la agrupación, no se olvidó de todo el equipo que tiene detrás, por lo que no se llevó el mérito solo.

“Se tenía pensado que Peso Pluma iba a ser un grupo, desde un principio. O sea no significa que no sea un grupo, pero es un proyecto con muchas personas. Yo soy la imagen y a mí me dicen ‘que Peso, Peso, Peso’ pero pues Peso Pluma es todo el equipo que hay detrás de uno; desde mi primo que nos está apoyando y ahí está al tiro, el Lalito, Parca, Hiram, ese es el equipo que siempre hemos tenido”, sentenció.