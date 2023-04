Amor en el aire: sobrecargo se volvió viral en TikTok por su impacto entre las mexicanas

el joven se hizo viral por su galanura

Durante un vuelo, un sobrecargo portugués causó sensación debido a su atractivo físico, lo cuál desató un sinfín de reacciones entre las mujeres que iban abordo y que, en su mayoría, eran mexicanas.

Te puede interesar: Lo siguió hasta la cárcel y así le pagaron: la historia del perro rockero, la mascota más fiel de Monclova

Fue a través de TikTok donde la usaria identificada como La Colet (@lacolepadilla) compartió el momento en que el hombre que portaba un saco negro y su gafete atravesaba el pasillo del avión y las féminas comenzaron a hacer bullicio debido a lo guapo que les pareció.

Además, en otro momento, las presentes del avión comenzaron a pedirle al trabajador que diera una vuelta para poder apreciar mejor sus atributos.

Te puede interesar: Usuario de Tiktok fingió ser un crítico y restaurante le regaló comida

El sobrecargo se mostró tímido ante el momento, pero con una sonrisa en el rostro accedió a tomarse algunas fotos con las pasajeras.

El sobrecargo portugués causó sensación en redes (Instagram @diogoaguiaar_)

Los piropos causaron un debate

Este instante se volvió rápidamente viral, pues alcanzó los más de 14 millones de vistas en TikTok y generó todo un debate, debido a que algunos cibernautas aprovecharon para emocionarse con la galanura del hombre, mientras que otros señalaron que podría haber sido un tipo de acoso.

Te puede interesar: Qué significa “Echarle cal al peluche”, el comentario que surgió en Tiktok

“No es porque yo sea mañosa pero si hay turbulencia de seguro que caigo encima de él”. “Esto es acoso no esta bien solo porque seamos mujeres”. “Iba caminando sin pisar el suelo volando mas alto que el avion de la vergüenza y el orgullo”, Y si hubiese sido una mexicana en medio de puros hombres diciéndole de piropos sería igual de gracioso? Doble moral en fin”, son algunas de las menciones que aparecen.

Además, otros cibernautas agregaron: “si fuera al revés ya estuvieran diciendo que que malditos mexicanos irrespetuosos acosadores”. “Todos estaban en la misma onda, y el tiene buena vibra, por eso causa sensación de esa forma”.

Debido a la gran cantidad de comentarios, La Colet contó cómo fue que iniciaron los hechos y destacó que el sobrecargo tenía un gran carisma.

“Era super coqueto, de hecho, el desmadre comenzó porque él se presentó y dijo: ‘Mi nombre es Diego y soy el más guapo del avión’”, explicó.

Diogo aceptó con humildad los piropos (Instagram @diogoaguiaar_)

Usuarias encontraron al sobrecargo en redes

Pero la emoción de las internautas no terminó ahí, ya que la mujer que subió el clip, añadió una continuación en donde dio a conocer que ya había encontrado las redes sociales del sobrecargo.

“La magia del Internet, resulta que ya apareció Diego, yo no sé a qué santo le rezaron, pero el video llegó hasta él y me contactó, me dijo que es él y ya platicando con él en Instagram le pedí autorización para poderles pasar su cuenta, porque si decía que no hay que respetar su privacidad”, dijo y agregó:

“El punto es que él feliz de la vida, él está encantado, dice que las latinas somos súper divertidas, entonces que él feliz de que les posteé sus redes sociales. Ya le advertí que se tiene que preparar para todo lo que le van a comentar, porque ustedes son super lanzadas, muchachas”.

El sobrecargo suele mostrarse en diversos lugares turísticos (Ig diogoaguiaar_)

Una vez más, los comentarios no se hicieron esperar y varias usarias de TikTok se mostraron emocionadas por poder seguir en sus redes al sobrecargo.

Cabe señalar que, hasta el momento, el hombre identificado como Diego no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, sí ganó múltiples admiradoras en sus redes sociales.

Los piropos han generado durante estos últimos años un sinfín de cuestionamientos e, incluso, el Gobierno de México ha señalado que: “la normalización de esta forma de violencia es tal que incluso cuando alguien alza la voz expresando su rechazo ante estas manifestaciones, muchas veces se les señala como exagerado, haciéndolos víctimas de nuevas formas de acoso y violencia”.