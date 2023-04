Zelenski dará este jueves un mensaje ante los Diputados sobre la invasión de Rusia a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (Foto: Reuters)

A poco más de un año de que inició la invasión del ejército de Rusia a Ucrania, el presidente Volodomir Zelenski dará este jueves 20 abril un discurso ante la Cámara de Diputados sobre cómo su pueblo ha padecido el conflicto bélico.

Así lo dio a conocer este miércoles la Embajada de Ucrania y el Grupo de Amistad de ambos países a la agencia EFE, donde detallaron que será de manera virtual y tendrá lugar a las 12:00 horas.

Al respecto, el legislador panista Riult Rivera, presidente del Grupo de Amistad, señaló que en dicho encuentro remoto contará con la intervención del cuerpo diplomático, encabezado por la embajadora Oksana Dramaretska.

Por su parte, su homólogo del Partido del Trabajo (PT), el polémico Gerardo Fernández Noroña, acusó a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) de “meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos” y llamó a escuchar también al presidente de Rusia, Valdimir Putin.

Movimiento paniaguado quiere meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos por el diálogo para resolver el conflicto de Rusia y Ucrania y, en todo caso, estaríamos obligados a escuchar a los presidentes de los dos países.,, pic.twitter.com/ov2PVc4krW — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 19, 2023

“Movimiento paniaguado quiere meter por la puerta trasera su posición servil al gobierno de Estados Unidos. Nosotros estamos por el diálogo para resolver el conflicto de Rusia y Ucrania y, en todo caso, estaríamos obligados a escuchar a los presidentes de los dos países”, escribió en Twitter.

El mensaje de Zelenski se da en un contexto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su rechazo al envío de armamento a Ucrania, argumentando que ello sólo atiza la guerra.

Durante una conferencia virtual, en febrero pasado, el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba, fue cuestionado sobre la postura de México ante el conflicto, pues mientras en Naciones Unidas (ONU) condena la invasión, AMLO critica el apoyo con armas a Kiev.

“Respetamos la decisión de cada país”. Pero, agregó, “hay que ser honestos. Los que dicen no al envío de armas porque eso alienta la guerra, lo que están diciendo realmente es que quieren que Ucrania no luche. Si no tenemos armas, y Rusia sí, Rusia gana. Es muy simple”.

Medics carry an injured man from a site of an apartment building damaged by a Russian military strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Sloviansk, Donetsk region, Ukraine April 14, 2023. REUTERS/Anna Kudriavtseva

Los países que están enviando armas a Ucrania, como Estados Unidos, y los europeos, entre otros, “también quieren la paz. La guerra no es divertida. Nosotros también queremos paz, pero no queremos ser destruidos como nación, no queremos que nuestras ciudades sean arrasadas, nuestras mujeres y niños violados. Para evitar esto, necesitamos armas”.

En ese sentido, dijo que los que están en contra de ese envío, “no es que quieran paz. Están defendiendo una política. Decir eso sería más sincero. No traten de encubrir lo que son decisiones pragmáticas usando la palabra paz”.

Los intentos de influir en la opinión pública en México sobre la guerra en Ucrania han dado lugar a algunas disputas notables en el Congreso.

El año pasado, el embajador de Rusia en México, Víctor Koronelli, les dijo a los legisladores que México nunca aceptaría órdenes del “Tío Sam”, lo que llevó al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, a instar a México a apoyar a Ucrania.

Zelenski y América Latina

Zelenski habla vía remota con el presidente de Chile, Gabriel Boric (Foto: Reuters)

Volodimir Zelenski ya se ha reunido virtualmente con algunos mandatarios de la región, entre ellos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, el pasado 21 de marzo.

Además, ante el Congreso chileno llamó a su pueblo a “sumarse a la coalición de países que ayudan a Ucrania a defender su independencia”.

En julio de 2022 se celebró en Kiev el único encuentro en persona de Zelenski con un presidente latinoamericano al reunirse con su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Por su parte, Vladimir Putin, ha continuado estrechando sus lazos con antiguos aliados, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, y ha lanzado una campaña comunicacional a su favor a través de medios estatales con presencia en distintos países de la región.