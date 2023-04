Ex compañera de Peso Pluma en la primaria recordó divertida anécdota con él

Peso Pluma fue recordado por su ex compañera de la primaria (Peso Pluma)

Una joven tiene presente a Peso Pluma por una divertida anécdota que está alejada de los corridos tumbados, la fama y los bailes, pues estuvieron en el mismo grupo cuando cursaron la primaria.

La internauta cuyo usuario de Twitter es @maciel_lizette explicó que reconocío la cara de su ex compañero de clases al ver el rostro de Peso Pluma, así que ante la duda, tuvo que buscar su nombre real para comprobar que fuera la misma persona, es decir Hassan Emilio Kabande Laija.

“Hace 2 días tuve que googlear ‘Peso Pluma’ para ver si era cierto que Hassan, el niño que me estornudó en la cara en la primaria, era famoso”, escribió la internauta en su cuenta de Twitter. Esta publicación reunió más de 13 mil “Me gusta” en esta red social.

Así fue como contó la anécdota (Twitter/@maciel_lizette)

Lo irónico es que la ex compañera de clases de Peso Pluma lo recuerda porque le estornudó en la cara, aunque contó el suceso con humor, es probable que en su momento le hubiera incomodado lo suficiente como para recordarlo al pasar de los años.

Para comprobar el hecho, la chica publicó una foto grupal de la primaria en la que se incluso apareció la profesora, como es tradición en esta clase de retratos. Aunque la joven no especificó el año en que fue tomada la imagen y tampoco mencionó en qué grado estaban, quizás estaban entre segundo y cuarto de primaria.

Así se veía Peso Pluma cuando era niño (Twitter/@maciel_lizette)

Algunos internautas reconocieron que el uniforme correspondía al Colegio Don Bosco - Salesianas, ubicado en Zapopan, Jalisco. Algunos de los comentarios que pudieron leerse entre las reacciones fueron: “¿o sea que el peso pluma es buen cristiano y honesto ciudadano?”, “Cuando te estornudó en la cara le dijiste ‘salud’ ¿o no? Porque si no, que mala educación”, “Aventuras infantiles de su cantante favorito” y “Y ¿si era bueno para las cuentas? o ¿puro p..o la cancion?”, en referencia al tema AMG, en el que se dice esta frase.

De igual forma, otra ex compañera del mismo salón de clases se unió a la conversación, ambas mencionaron que fueron otros quienes publicaron la foto. Aunque no hay forma de saber si realmente se trata de Peso Pluma cuando era niño o no, la realidad es que el niño de la imagen tiene un gran parecido físico con el originario de Zapopan.

Entre los comentarios, algunas personas acusaron a @maciel_lizette por supuestamente querer “colgarse” de la fama de Doble P, no obstante, ella respondió con ironía y dijo “ojalá que me toque algo”.

Peso Pluma presumió su logro en el top (captura de pantalla/Instagram/@pesopluma)

La joven no mencionó más detalles sobre la divertida anécdota y por su parte, Peso Pluma no ha interactuado con su tuit.

Peso Pluma en el top 50 y en Coachella

El cantante se ha convertido en uno de los más populares dentro del género regional mexicano tanto dentro del país como a nivel internacional, pues recientemente fue un invitado de la cantante Becky G en el festival Coachella 2023.

Su presentación fue una de las más esperadas durante el Coachella, además, logró que seis de sus canciones entraran al Top 50 Global de la plataforma Spotify, una de ellas encabeza el número uno. De esta forma, Peso Pluma destronó el tema Flowers, de Miley Cyrus.

Un grupo de niños cantó PCR en versión escuela

Ella baila sola es un tema realizado en colaboración con Eslabón Armado, actualmente tiene más de 139 millones reproducciones en Spotify.

La popularidad de Peso Pluma incluso llega a los niños y jóvenes, incluso si algunas de sus canciones abordan temas como el narcotráfico o la violencia, por lo que una profesora se inspiró en una adaptación realizada por un dueto de payasos para que sus alumnos de primaria pudieran cantar PCR sin mencionar dichos tópicos.