Arctic Monkeys abrió segunda fecha en el Foro Sol de la CDMX: precios, boletos y horarios

Arctic Monkeys (Foto: Difusión)

El 17 de abril comenzó la preventa para el primer concierto de Arctic Monkeys en la Ciudad de México (CDMX), pero en la plataforma de Ticketmaster ya está disponible el segundo evento, el cual se llevará a cabo el sábado 7 de octubre en el Foro Sol.

La segunda fecha de la banda británica en México sorprendió a los fans el 18 de abril, pues se dieron cuenta mientras buscaban boletos para el concierto del 6 de octubre en el Foro Sol; así es como pudieron notar que se confirmó este segundo concierto:

(Captura de pantalla/Ticketmaster)

Además, la banda británica publicó una imagen en su cuenta de Instagram para anunciar la nueva fecha añadida. Entre comentarios, sus fans pidieron que se abrieran otros conciertos en ciudades como Monterrey o Guadalajara, pero la agrupación no respondió algo al respecto.

Los boletos para el concierto de Arctic Monkeys el sábado 7 de octubre ya están disponibles en la plataforma Ticketmaster con el mismo rango de precios, para poder adquirirlos en preventa es necesario ingresar a a la fila virtual y disponer de una tarjeta del banco HSBC, pues se requieren los primeros seis dígitos para desbloquear el lugar.

Por otra parte, el público en general deberá esperar a que inicie la venta para todas las tarjetas y bancos.

(Captura de pantalla Ticketmaster)

Estos son los costos para los conciertos de Arctic Monkeys después de tomar en cuenta los cargos por servicio:

-General A: 2 mil 256 pesos mexicanos

-General B: mil 176 pesos mexicanos

-Verde A: 2 mil 976 pesos mexicanos

-Naranja A: 2 mil 16 pesos mexicanos

-Verde B: mil 416 pesos mexicanos

-Naranja B: mil 56 pesos mexicanos

-Verde C: 720 pesos mexicanos

-Naranja C: 540 pesos mexicanos

(Instagram/@arcticmonkeys)

Para este evento, los invitados especiales de los intérpretes de Do I Wanna Know serán Fontaines D.C. y The Backseat Lovers. Aunque en la foto que publicó Arctic Monkeys se pudo ver que el concierto del 6 de octubre se agotó totalmente, en la plataforma se lee la leyenda “Baja disponibilidad”.

A diferencia de otros eventos, en estos conciertos los clientes del banco HSBC son los beneficiados, pues pueden comprar sus boletos a meses sin intereses: “¡Recuerda que puedes adquirir tus boletos a 3, 5 y 10 Meses sin Intereses pagando con tu tarjeta de crédito HSBC” se pudo leer en la plataforma.

El concierto más reciente de los Arctic Monkeys en México había sido en el mismo recinto, es decir, el Foro Sol, pero en el año 2019.

Información en desarrollo*