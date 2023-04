Viuda de Julián Figueroa le hizo promesa eterna a Maribel Guardia

Tras muerte de Julián Figueroa, su viuda permanecerá en Ciudad de México

A una semana de la sorpresiva y lamentable muerte de Julián Figueroa, la información al respecto continúa surgiendo. Y es que Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, se han visto muy afectadas por la pérdida del joven de 27 años, por lo que se encuentran juntas pasando el duro golpe.

Se especuló tras el fallecimiento del también hijo de Joan Sebastian que Imelda podría volver con sus padres a Monterrey, sin embargo la joven aseguró que permanecerá al lado de su “tía” Maribel, como llama cariñosamente a la actriz y cantante de origen costarricense.

Imelda, madre de José Julián, el bebé de cuatro años que procreó junto al fallecido artista, vive desde hace algún tiempo junto al niño y anteriormente con Julián Figueroa, en la casa de Maribel Guardia ubicada al sur de la Ciudad de México, y esto continuará así durante algún tiempo.

La viuda de Julián lo encontró sin vida

La joven quien también es cantante declaró que permancerá al lado de la actriz de Lagunilla mi barrio y no piensa dejarla sola, y menos en un momento de duelo tan difícil de sobrellevar para ambas.

Así lo declaró Imelda Garza Tuñón para el programa Ventaneando, donde a través de una entrevista telefónica dejó claro el gran cariño que la une a su suegra, a quien de cariño llama “tía”, pues asegura que la considera como una segunda madre.

“No planeo dejar la ciudad y no planeo dejar sola a mi tía, en estos momentos tan difíciles que están pasando, yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite”, comentó la joven de 26 años, quien se casó con Julián Figueroa en 2017.

Imelda Garza se refiere a Maribel como su "segunda madre" (Foto: Instagram@imetunon)

La nacida en Veracruz recalcó que se mantendrá apoyando a Maribel Guardia, por lo que continuará a su lado en Ciudad de México. “Mi tía Maribel siempre ha sido muy buena suegra, la verdad es que yo la considero una segunda madre, nos hemos apoyado mutuamente en esto y tenemos una relación muy bonita gracias a Dios”, añadió.

“Ella apoya incondicionalmente a mi hijo y eso me hace muy feliz, y yo también estoy para ella, me voy a quedar ahí, la voy a apoyar en todo lo que pueda, porque ahorita lo que menos necesita es estar sola. Yo siempre estaré ahí para ella”, recalcó Imelda Garza.

El duro golpe que supone la muerte de Julián Figueroa ha impactado al público y al medio del espectáculo, y tanto Maribel como Imelda han recibido múltiples muestras de apoyo, desde dedicatorias en las redes sociales hasta vistosos arreglos florales, mismos que Maribel agradeció con un video especial en su cuenta de Instagram.

Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza salieron a dirigir un mensaje a los medios de comunicación que se encontraban haciendo guardia en las inmediaciones de su domicilio; después del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa (Foto: Cuartoscuro)

Imelda Garza y el impacto de encontrar a José Julián sin vida

En el caso de Imelda Garza, la joven vivió un fuerte impacto el domingo 9 de abril de este 2023, pues fue ella quien encontró a su esposo sin vida, esto tras haber pasado la tarde viendo “series y películas” junto al pequeño José Julián.

Así relató el crudo momento la joven cantante en una entrevista para su tía, la periodista Addis Tuñón, conductora del programa de espectáculos De primera mano.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”, agregó la cantante.

Figueroa perdió la vida a los 27 años, víctima de un paro cardiaco (Foto: Instagram)

“Lo único que me da paz es que cuando lo encontré estaba en posición de dormido, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, y quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”, relató.