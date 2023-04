Detuvieron a banda de extorsionadores en Tlalpan, cuatro eran policías de la CDMX

La SSC de la CDMX detuvieron a una banda de 8 integrantes por secuestro y extorsión, cuatro de ellos eran policías (Twitter/@OHarfuch)

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, señaló que esa corporación está trabajando en un proceso de depuración y que no haya malos elementos que afecten a la ciudadanía.

Lo anterior, después de que se llevó a cabo la detención de ocho personas de una banda relacionada con secuestros y extorsiones, donde cuatro de los implicados eran policías de la SSC de la CDMX.

En su cuenta de Twitter, el secretario de seguridad de la capital, dijo que por privar de la libertad y extorsionar a un persona, la SSC de la CDMX detuvo a ocho personas en la alcaldía Tlalpan, entre ellos cuatro policías de la propia corporación.

“Por privar de la libertad y extorsionar a una persona, hoy @SSC_CDMX detuvo 8 personas en @TlalpanAl; 4 de ellos policías”, se lee en el tuit.

La SSC de la capital ha entregado más de 159 mil reconocimientos por la labor de sus elementos (Twitter/@OHarfuch)

De la misma forma, García Harfuch señaló que, “esta policía (de la Ciudad) va a detener a los delincuentes que hagan daño a la sociedad, y continuaremos depurando esta gran institución todos los días”, se puede leer.

Un día antes, el secretario de Seguridad capitalina, había dicho que en la administración de Claudia Sheinbaum, se incrementó en un 54% el salario a los policías de la SSC de la CDMX.

Además, informó que se habían entregado reconocimientos por la labor destacada de diversos miembros de su coorparación y que hasta el moemnto sumaban los 159 mil reconocimientos entregados.

En su momento, García Harfuch había declarado que la Ciudad de México era muy dinámica, y aunque no todos los delitos los podían evitar, si tenía el compromiso de que no quedarán impunes, “sí es nuestra responsabilidad que no queden impunes”.

Decomisaron armas, autos, celulares en dicha detención

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la SSC, Omar Harfuch entregaron reconocimientos a policías destacados (Twitter/@OHarfuch)

Cómo se logró la detención

Según la autoridad, esta detención se dio por los trabajos de inteligencia e investigación, por ello, se logró atraparlos al momento en que tenían a un persona, que habían retenido en la colonia Villa Coapa y la subieron a un auto, éste era seguido por otro vehículo y una moto.

Al percatarse de esta situación, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los interceptaron en las unidades que iban, detuvieron a siete hombres y una mujer, entre los que se encontraban los cuatro policías.

En redes sociales, se filtró los nombres de los policías capitalinos, todos hombres, y responden a los nombres de Juan ‘N’, Uriel ‘N’, José ‘N’ y Julio ‘N’. A las personas detenidas, les fueron decomisadas armas abastecidas, aparatos móviles, radio de comunicación, diversas identificaciones, dos vehículos y una moto. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, donde se inició la carpeta d einvrstigación y será el ministerio público que deberá determinar la situación jurídica de cada una de ellas.

En su momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, reveló que gracias al espionaje a civiles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aunque él lo llamó “trabajo de inteligencia”, aunque negó que se practicara, afirmó que gracias a ésta y que ha dado resultados, fue que en el caso del mismo secretario de Seguridad, fuera advertido sobre lo que podría pasarle por el puesto que tenía, tiempo después Omar Harfuch sufrió en junio de 2020 un atentado, donde le cerraron el paso a su camioneta para balearlo y gracias al blindaje que tenía dicha unidad, pudo sobrevirir y esto se repitió en la detención de estos policías de dicha banda.