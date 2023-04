AMLO sobre desaparición de Notimex: “Ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno”

Trabajadores tienen más de tres años de huelga. (Foto: Twitter/sutnotimex)

Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la próxima desaparición de la agencia de noticias, Notimex, la cual operaba y mantenía el gobierno mexicano, sin embargo, insistió en que primero se deberá llegar a un acuerdo con los trabajadores.

Te puede interesar: China aún no responde de manera formal sobre tráfico de fentanilo, aseguró AMLO

López Obrador reiteró que se trata de la mejor decisión para la administración federal, pues se tendría que considerar una importante inversión en mantener su operación y no está de acuerdo con ello.

“La verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, para eso están las mañaneras”, insistió.

Te puede interesar: Gobierno desaparecerá Notimex luego de tres años de huelga, anunció Ricardo Monreal

El plan es que una vez que se llegue a un pacto con todos los empleados sobre su liquidación, entonces se disolverá. “Lo importante es que haya un acuerdo y que no se afecte a los trabajadores. Tenemos que ahorrar en todo”.

El Presidente confirmó que la agencia desaparecerá. (Foto: Cuartoscuro)

En ese sentido, AMLO enfatizó que desde que ocupó la silla presidencial en 2018, se han tenido que realizar una serie de cambios en beneficio de los mexicanos. Reformas que se modificaron con el fin de tener más recursos para los ciudadanos como es el caso de los programas sociales.

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 10 abril de 2023

“Se tuvo que modificar la constitución para entregar la industria eléctrica, modificar para entregar las pensiones, todo eso. Sino de dónde creen que sale el dinero”.

Según el Presidente desde que inició su sexenio, costaba mantener al pueblo al menos 3 mil millones de pesos y hoy cuesta 500. “De dónde sale el dinero para los pensionados, pues de que los ex presidentes ya no tienen pensión, de que ya no tenemos caja de ahorro especial”.

“Desde que entramos hay un conflicto laboral porque no es algo que nos haga falta como gobierno, tenemos la ‘mañanera’, aunque no le guste a (historiador Enrique) Krauze, a Denisse (Dresser, analista), y a otros, a muchos etcéteras”, destacó.

Ricardo Monreal anunció la decisión sobre Notimex. (Foto: Tomada del canal del Congreso)

Se trata de una decisión que fue confirmada por el mandatario, luego de que el pasado jueves 13 de abril el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, lo dio a conocer.

Sin dar mayor detalle, mencionó que se pagará a la plantilla laboral conforme a la ley. “Estoy enterado que habrá dos organismo a liquidar en los próximos días: uno de la financiera rural (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero) y otro de los medios de comunicación (notimex)”

Luego de al menos tres años en huelga, Ricardo Monreal adelantó que se va a liquidar la agencia de noticias, que surgió en 1968 con motivo de las Olimpiadas en México.

El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex recordó que llevan más de mil días en huelga y señaló al Gobierno de López Obrador por su “omisión” en el caso.

De acuerdo con las investigaciones, el conflicto laboral en la agencia estatal mexicana comenzó en febrero de 2020 por el presunto despido injustificado de al menos 200 trabajadores tras la llegada de su nueva directora, Sanjuana Martínez, cercana a López Obrador.

El último choque entre los periodistas de Notimex y el Gobierno fue el pasado agosto, cuando los 20 corresponsales de la agencia en el extranjero pidieron la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).