CDMX eliminará deudas del predial y estos serán los beneficiarios

A partir del mes de abril se condonarán los adeudos del predial en la CDMX Foto: Andina

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de este miércoles 12 de abril se condonarían las deudas relacionadas con el pago del predial. La secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, detalló que esta medida pasará a beneficiar a propietarios de inmuebles con valor catastral de hasta 2 millones 559 mil pesos.

Te puede interesar: Denunciaron al youtuber Adrián Marcelo por presuntos actos de acoso sexual

Calculan que los recursos condonados sumen aproximadamente 4 mil millones de pesos, indicó la funcionaria. Por otra parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que el beneficio se aplicaría de manera automática ante la prescripción del impuesto predial y con eso también se busca que se evite la práctica conocida como “coyotaje”.

Para ejemplificar la práctica la jefa de Gobierno compartió un escenario probable: “Cuando la familia del contribuyente debe una cantidad de 100 mil pesos y un “coyote” les comentaba que con que le dieran un 10% del adeudo les resolvía el problema”, destacó que en ese caso la familia de clase media (que no cuenta con los recursos suficientes), le tendría que dar la cantidad equivalente a la cuota solicitada para que su deuda fuera saldada, hecho que no tendría que suceder.

La condonación se realizará de manera automática Foto: Andina

Por otra parte, la secretaria de Administración y Finanzas aseveró que las deudas personas corresponderán a las anteriores de 2017 y las de ese mismo año. Luz Elena destacó que la medida entraría en vigor este mismo miércoles 12 de abril y poco más de 481 mil hogares estarían recibiendo las notificaciones correspondientes de la eliminación de su adeudo a lo largo de abril y el mes de mayo.

“El pago del predial implicaba una gestión que en varias ocasiones se prestaba para temas de corrupción, pero ahora ya no será necesario acudir a la Tesorería”, indicó.

Lo que quiere decir que los hogares que sean identificados como aptos recibirán automáticamente el beneficio de la Prescripción de Adeudos del año 2017 y años anteriores. En caso de que las personas tengan dudas sobre el cálculo de su impuesto predial deberán tener en cuenta que se determina en función del tipo de inmueble, ya sea comercial o habitacional, además de los siguientes elementos:

Los beneficiarios serán notificados durante abril y mayo

- Antigüedad del inmueble.

Te puede interesar: “El problema está en ustedes los cristianos”: AMLO reprochó a creyentes con cita de Gandhi en Semana Santa

- Número de pisos de la construcción en general y del inmueble.

- Superficie del terreno.

Te puede interesar: Hoy No Circula viernes 7 de abril de 2023: Qué autos descansan en CDMX y Edomex

- Tamaño de la construcción.

De tal forma que el valor de la construcción se establece mediante un avalúo catastral, según los datos compartidos por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), pues toma en cuenta las características de una propiedad, por ejemplo los valores unitarios del suelo y de la construcción, mismos que multiplica por la superficie del terreno el resultado final determina el valor catastral.

Sin embargo, no se trata del único beneficio ofrecido por la dependencia, también cuenta con la condonación parcial del impuesto predial 59 años. Las personas que tengan 59 años y sean propietarios de un inmueble en el que habite, cuyo valor catastral no exceda los 2 millones 432 mil 573 pesos y se utilicé únicamente como habitacional, podrán obtener el beneficio de reducción pagando solamente 58 pesos bimestrales.

El trámite es completamente gratuito Foto: Getty Images

Las personas interesadas deberán solicitar el beneficio a más tardar el 31 de diciembre de 2023, se trata de un trámite gratuito y no aplica cuando uso del suelo no es exclusivamente habitacional o a las personas que no pertenecen a grupos vulnerables.

Los requisitos para llevar a cabo el trámite son los siguientes: contar con cuenta Llave CDMX, número de cuenta del predial, boleta predial vigente en formato, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y documentos que acrediten la condición como persona vulnerable. En caso de tener alguna duda se puede consultar este link.