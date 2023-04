¿Se acerca el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 en México?, esto dijo López Obrador

México analiza poner fin al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19. (REUTERS / José Luis González)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró si México seguirá los pasos de Estados Unidos (EEUU) y declarará el término de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Te puede interesar: AMLO negó que su gobierno haya comprado plantas chatarra a Iberdrola

El Jefe del Ejecutivo informó que expertos de la Secretaría de Salud (Ssa) ya analizan la posibilidad de finalizar la emergencia sanitaria que se ha mantenido tras la llegada del coronavirus a territorio nacional el pasado febrero del 2020.

Sin embargo, adelantó que la decisión del Gobierno de México no se sujetará (o no en mayor medida) al decreto de EEUU recién firmado por el presidente Joe Biden o al eventual posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS); si no a las condiciones de salud en el territorio mexicano.

“Allá (en EEUU) intervienen otros factores. Aquí (en México) la salud es primero. (...) Es a que tengamos el análisis de los especiallistas. Es un asunto nuestro y lo que más convenga al pueblo de México”.

Pese a ello, López Obrador no descartó que finalmente México pudiera dar por terminado el estado de emergencia sanitaria después de tres años.

El presidente López Obrador comentó que la Secretaría de Salud analiza la posibilidad de dar por terminado el estado de emergencia sanitaria en México

El pasado 10 de abril, el presidente Joe Biden firmó la resolución legislativa que puso fin a la emergencia nacional en EEUU para responder a la pandemia del COVID-19 y la cual entró en vigor este martes 11.

Te puede interesar: La respuesta a China por el fentanilo y a El Salvador por la tragedia migrante, los ejes de la mañanera

Cabe recordar que dicho estado de emergencia permitía al gobierno tomar medidas radicales para hacer frente a la atención del coronavirus a través de respaldos a los sitemas económicos, de salud y bienestar del país. Una de estas estrategias había sido las estrictas restricciones migratorias en la frontera con México.

Información en desarrollo...