Alejandra del Moral confesó cómo es su relación con Alito Moreno

La priista detalló cómo es su relación con Alito Moreno (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, confesó cómo es su relación con el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Alito Moreno Cárdenas, especialmente durante el proceso electoral del próximo 4 de junio.

Te puede interesar: Alejandra del Moral aseguró que está “más cerca de lo que imaginan” de ganar el Edomex

Durante una entrevista, la militante priista detalló que su relación no ha sido fácil con el líder de su partidos, aunque se ha mantenido con respeto en todo el tiempo que se han conocido y han tenido que trabajar conjuntamente; sin embargo, apuntó que ella ha estado muy concentrada en la campaña electoral.

“Hay cosas que podemos (Alito y yo) estar de acuerdo, pero yo estoy muy concentrada en el Estado de México. (…) Pregúntenle a él, pregúntenle a él. Si algo yo creo es que Alejandro y tu servidora es una relación de respeto”, expresó la candidata a la gubernatura del Edomex.

Alejandra del Moral detalló que su relación con Alito Moreno no ha sido sencilla (Twitter/@PRI_Nacional)

Para profundizar lo anterior, la priista fue cuestionada por Sabina Berman sobre si acata las órdenes de Moreno Cárdenas —en su calidad de líder nacional del tricolor— o no, a lo que respondió que, en general, ella se concibe como una mujer que sigue su criterio, por lo que debate las instrucciones y sólo las sigue si considera que éstas aportarán.

“No ha sido fácil nuestra relación, no soy una mujer que acepte instrucciones nada más porque sí, sino me las explican, vemos si es viable, si es sí, acepto, sino no”

Por otro lado, Del Moral Vela descartó que ella forme parte del Grupo Atlacomulco, la famosa agrupación priista que se consolidó en el territorio mexiquense, pues recordó que nació en Cuautitlán Izcalli, por lo que todo el desarrollo del grupo priista no le tocó a ella.

Varios miembros del Grupo Atlacomulco han sido gobernadores del Estado de México (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Aunado a lo anterior, indicó que a ella no le tocó la formación de la agrupación ni conocer a los líderes y fundadores como Isidro Fabela o Alfredo del Mazo Vélez, aunque destacó que conoce la importancia de tal agrupación debido a que forma parte de la historia del PRI no sólo en la entidad sino a nivel nacional.

Te puede interesar: El traumático y violento hecho que sufrió Alejandra Del Moral que la hizo incursionar en la política

“Yo soy de Cuautitlán Izcalli, nacida en el Valle de México, a mí... Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Vélez, que son los creadores del Grupo Atlacomulco, no los conocí, no son mis padrinos, no son mis tíos, o sea, muy bien, me toca navegar con esto porque es la historia, la leyenda del PRI mexiquense”, puntualizó.

No obstante, apuntó que, a diferencia de lo que pasaba con anterioridad con el tricolor, a ella no le ha tocado un instituto político que tenga fácil la campaña electoral pues destacó que desde que encabezó su primera elección en 2006 le han tocado “mentadas de madr*”, pues ahora compite.

Te puede interesar: Alejandra del Moral se dijo “lista” para el segundo debate en el Edomex

“Soy del PRI mexiquense que le toca recibir mentadas de madre (…) a mí me toca un PRI que compite y aprende a ganar y perder elecciones, ya no es el PRI totalitario, el PRI que gana todas, no, no, no, (…) no me pueden meter en una bolsa que no es mía”, refirió.

¿Por qué Alfredo del Mazo no aparece en los eventos de Alejandra del Moral?

Alfredo del Mazo no puede aparecer en los eventos del Edomex (ARTEMIO GUERRA BA/CUARTOSCURO.COM)

El pasado 6 de abril la representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Sandra Méndez Hernández, indicó que la ley electoral de la entidad no permite que el gobernador Alfredo del Mazo participe en días hábiles.

Fue durante una entrevista que la priista reconoció que no aparecerá en los eventos, debido a que los mandatarios sólo pueden aparecer en sus días libres o en feriados; sin embargo, apuntó que el priista no quiere descuidar sus obligaciones, mismas que concluirán el 16 de septiembre.