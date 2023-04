Morena está por definir a su “corcholata” en la CDMX; cree que la alianza opositora ya “chupó faros”

Fotos: Cuartoscuro // CDMX

Morena definirá a su “corcholata” para la Jefatura de la Ciudad de México en el segundo semestre de 2023 a través de su tradicional método de encuesta, dijo el líder capitalino del partido, Sebastián Ramírez Mendoza, quien aseguró se mantendrá la alianza “Juntos haremos historia” con el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT).

A su vez, consideró que la alianza entre el PAN-PRI-PRD está condenada al fracaso y ya “chupó faros debido a las decisiones cupulares que ya tomaron esos tres partidos, pues cree que el reparto de candidaturas terminará fracturando a los aspirantes de cada instituto político.

“Entonces lo que ya pasó, es que, Marko Cortés y Alito (Moreno) ya se pusieron de acuerdo, lo que armaron es que le tocó al PRI Coahuila y Estado de México; y al PAN le tocó la candidatura a la presidencia y la Ciudad de México, ahí ‘chuparon faros’ y se llevaron al baile a los priistas de la ciudad, pero también a los perredistas”, explicó el dirigente morenista.

La candidatura guinda se definirá después de junio de este año, sin embargo, para el partido guinda el proceso e inició la formación de 5 mil 553 comités con el objetivo de emprender una campaña informativa de los logros de la 4T en la capital mexicana.

Sebastián Ramírez Mendoza, presidente de Morena en la Ciudad de México aclaró que mantendrán la alianza con el Verde y el PT (Foto: Twitter/@Sebas_RM)

“Le pedimos a la gente que informe a otros, es la tarea fundamental de un militante de Morena, informar a la gente”, dijo Ramírez en entrevista con Milenio.

Meses atrás, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su partido no habrá tapados y mencionó algunos de los perfiles morenistas que podrían participar en la encuesta local. Las personalidades nombradas fueron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la CDMX; Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, así como del diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

En semanas recientes, entre los círculos partidistas se agregaron los nombres de Mario Delgado, dirigente nacional, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y también Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, ambas del gabinete de López Obrador.

En ese sentido, Sebastián Ramírez expuso que la encuesta para definir a la persona encargada de ir a la elección, con la misión de seguir el proyecto de la 4T, se definirá en la segunda mitad de este año.

“Entonces yo creo que eso se hará en la segunda mitad de este año, y bueno pues la ventaja que tenemos es que creo que va a haber buenos compañeros y compañeras que puedan pues inscribirse en la encuesta. Nosotros estamos en la expectativa y con la voluntad de que la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ se consolide, tenemos una muy buena relación con el PT, con el Verde”, dijo el dirigente local.

Frente a los antecedentes recientes que vivió la coalición en Coahuila, donde el PT decidió competir de forma independiente con Ricardo Mejía Berdeja, ex sub secretario federal de Seguridad, Ramírez aseguró que en esta encuesta podrá participar cualquier ciudadano y político que comparta los valores de la 4T, pero advirtió que la participación de la gente no se limitará a militantes de Morena.

Rosa Icela Rodriguez es una funcionaria honesta y con capacidad, ha señalado el presidente López Obrador. REUTERS/Luis Cortes

“Es una encuesta para población abierta, entonces si el PT quiere, que proponga. Ya se tendrán que definir todos los detalles metodológicos, números de preguntas, numero de cuestionarios; pero por eso, nosotros siempre hablamos de que el pueblo es quien decide, no las cúpulas, porque vamos y le preguntamos a toda la gente de la Ciudad quien debe coordinar a la 4T aquí”, dijo el morenista.

Otro de los perfiles que ha mostrado buenos resultados en las encuestas hasta ahora publicadas es Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, aunque este no ha sido mencionado aún por el presidente López Obrador.

“Hay compañeros que pueden aspirar a la reelección, pero también se va definir todo por encuesta”, resaltó el líder de Morena en la CDMX.

El partido fundado por López Obrador está en espera de que la Comisión Nacional de Elecciones del Consejo Nacional de Morena defina los tiempos de la realización de la encuesta para seleccionar a quien será el candidato de la jefatura de Gobierno así como de las 16 alcaldías.