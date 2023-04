Rosalía preparó aguachile de camarón y la criticaron por usar los limones incorrectos

La española probó el aguachile tras su última visita a México (Twitter @rosalia)

Rosalía estuvo de visita en el país el 2 de abril debido a su participación en el festival AXE Ceremonia. Así, tras dar un show que se robó el corazón de los connacionales, recurrió a sus redes sociales para pedir que le dieran la receta del aguachile de camarón, un platillo tradicional del norte de México.

Te puede interesar: Rosalía suplicó en Twitter por la receta de su platillo mexicano favorito

Así, después de que su tuit se viralizara y cientos de sus fans le dieran todo tipo de consejos para que consiguiera igualar el sabor tan característico de dicho alimento, la española compartió desde sus redes sociales que sí hizo caso a las recomendaciones.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la intérprete de éxitos como Promesa, Despechá o Saoko mostró muy contenta que adquirió todos los ingredientes necesarios.

Te puede interesar: AXE Ceremonia: Memes y qué esperar del show de Rosalía en el Parque Bicentenario

“Creo que lo he conseguido MUCHAS GRACIAS !! (Pd: estaba muuuuuuy rico, seguiré practicando jjjjiiijhi)”, escribió.

La española presumió su estancia por México (rosalia.vt)

En una de las fotografías que compartió se puede observar que en su mesa tenía aguacate, limones, cilantro, cebollas, pepino, ajo, chiles, especias y otros elementos cruciales. Además, en la otra se ve a la famosa muy sonriente ya sentada y con el plato listo para ser comido.

Te puede interesar: Rosalía y Rauw Alejandro compartieron su rutina fitness para mantenerse en forma

El tuit alcanzó rápidamente casi 90 mil me gusta y muchos de los internautas no dudaron en reaccionar, pues mientras unos le recomendaron que no utilizara ese tipo de limón, otros se rieron del elevado precio de algunos de los ingredientes.

“Esa cantidad de aguacates en esta economía, ella es rica”. “Rosalía me representa con lo feliz que me hace el aguachile”. “Yo viendo que usó limón amarillo”. “Ese limón no, Rosalía”. “Le dije a mi novio que sentía que Rosalía era como la tía que preguntaba en el chat familiar una receta, para capaz luego mandar un ‘¿gustan?’ seguido de la foto de su guisado”, son algunas de las menciones que aparecieron.

La española pidió la receta a sus fans (Twitter @rosalia)

Rosalía pide la receta del aguachile

El pasado 5 de abril, Rosalía utilizó su cuenta de Twitter para comentar con sus seguidores que México siempre la deja muy sorprendida.

Asimismo, la famosa recordó que durante su breve estancia en el país probó un platillo que le resultó inolvidable.

“Hola alguien tiene por favor la receta del aguachile de camarón Dios está buenísimo lo he descubierto en este ultimo viaje a México y sería un sueño aprender a hacerlo, es difícil??”, escribió.

Rosalía cantó algunos de sus más grandes éxitos durante su presentación en AXE Ceremonia 2023 (Foto AP/Marco Ugarte)

Como era de esperarse, sus fans acudieron al rescate y se mostraron muy entusiasmados por poder compartir un poco de la cultura mexicana con una de las artistas más importantes en la actualidad.

“Esta chica necesita cumplir su sueño, Twitter haz tu magia”. “¿Llegó mi momento de quitarle a España unos cuantos euros por aguachile?”. “La Rosalía busca la ciudadanía sinaloense”. “Quiere ser buchona”. “Una razón por la que la Motomami tiene que venir a Sinaloa”, son lagunas de las menciones que aparecieron en esta red social.

Además, desde su cuenta de Instagram la Motomami, apodo por el cuál también es conocido Rosalía, subió una fotografía presumiendo la bandera de México.

La cantante española Rosalía durante su presentación en el festival Axe Ceremonia en el parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 2 de abril de 2023. (AP/Marco Ugarte)

“MÉXICO GRACIAS X LO DE AYER!!!!!! y x darme tanto amor siempre q vengo y x los aguachiles y x inspirarme y xk mis motobabys sois los mejores del mundo”, redactó.

Y es que, durante su concierto en AXE Ceremonia, el cual se llevó a cabo en el Parque Bicentenario de la CDMX, la artista entonó algunos de sus más grandes éxitos como Hentai, Beso o Con Altura.

De igual forma, varios momentos de su show se hicieron virales, como el instante en que personas del público le gritaron: “Tlaxcala te ama” y ella se conmovió por el gesto.