Los mejores memes que dejó el sismo de magnitud 5.5 que según algunos “no se sintió”

Memes del sismo (Twitter)

El sismo de magnitud 5.5 registrado la noche del 3 de abril obligó a miles de personas a salir de sus domicilios para resguardarse en sitios seguros. El epicentro fue en Puerto Escondido, Oaxaca y según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), ocurrió en punto de las 20:11:59 horas.

El Servicio de Alerta Sísmica en México (SASMEX) indicó que se activó la alerta sísmica porque durante los primeros segundos del sismo pudieron observar elementos que permitieron detectar posibles efectos fuertes en las ciudades.

“El día 03 de abril de 2023 a las 20:12:07 hrs. el SASMEX registró un sismo que fue evaluado y confirmado con sensores próximos a su epicentro”.

Memes del sismo (Twitter)

En la Ciudad de México la alerta sonó a las 20:12:18 horas, lo que dio un tiempo de 93 segundos para que las personas salieran de viviendas, autos o cualquier otro lugar que pudiera ponerlas en peligro en caso de un derrumbe derivado del sismo. Es de señalar que hubo diferencias de tiempo debido al epicentro del temblor.

Como era de esperar, unas personas reaccionaron con temor al escuchar la alerta sísmica; tan pronto pasó, los memes comenzaron a inundar las redes sociales.

Memes del sismo (Twitter)

Con el hashtag #SismoMéxico muchos compartieron memes de cómo fue su experiencia en este temblor, que según algunos, interrumpió la tranquilidad de sus vacaciones de Semana Santa.

Memes del sismo (Twitter)

Especialistas han dicho en múltiples ocasiones que los sismos no pueden predecirse. En consecuencia, hay a quienes les ha tocado experimentar temblores mientras se bañan o están haciendo otras necesidades fisiológicas que les complica evacuar el lugar. Lo que les queda es seguir con sus actividades como si nada hubiera ocurrido.

Memes del sismo (Twitter)

Según la experiencia de algunos, el sismo de esta noche de abril no se sintió.

Memes del sismo (Twitter)

Las y los mexicanos por lo general asocian al mes de septiembre con sismos, por lo que cada que llega el noveno mes del calendario se preparan mentalmente para ese tipo de eventos naturales; sin embargo, en esta ocasión fueron sorprendidos, recordando que apenas es abril, es decir, muy pronto para que se registren temblores.

Memes del sismo (Twitter)

Otro factor que por lo general se repite en los sismos que se sienten en la Ciudad de México es que muchos de ellos tienen su epicentro en Oaxaca.

Memes del sismo (Twitter)

Algunos recurrieron a Twitter para verificar que no estaban imaginando el sonido de la alerta sísmica o algún vecino estaba jugando una broma pesada. Cabe recordar que para unas personas el sismo fue imperceptible y, de no ser por la alarma, no se habrían enterado.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Algunos memes hicieron referencia al temor que sienten al escuchar la alerta, ya que es el aviso de que podría ocurrir una tragedia en los próximos segundos.

Memes del sismo (Twitter)

Comúnmente se dice que después de un susto o temblor se debe comer un bolillo, así que un usuario bromeó señalando que quienes venden pan en la calle aprovecharon el momento para aumentar sus ingresos.

Memes del sismo (Twitter)

Otros más aseguran que ya se acostumbraron a escuchar la alarma, así que ya no se espantan y continúan con sus actividades de forma usual.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

La temática más común de los memes fue el “reclamo” de que no se sintió el movimiento telúrico.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

En la siguiente imagen el usuario El Solito se ríe de sí mismo, señalando que él se ve como el perrito sonriendo al ver los memes después del sismo.

Memes del sismo (Twitter)

También bromearon señalando que la “culpa” de que el sismo no se sintiera fue de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Asimismo, bromearon con una escena de la serie Malcolm el de en medio. Adaptaron una frase de la madre de Louis para señalar que no es necesario que se deba sentir el temblor, sino que de miedo.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Para otros fue una excusa para romper su dieta y comer un pedacito de bolillo, y de paso, uno de pan dulce con su respectivo chocolate o atole.

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)

Memes del sismo (Twitter)