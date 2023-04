Kalimba confesó padecer de bipolaridad

Kalimba confesó ser bipolar, además de dar detalles al respecto Crédito: Youtube: Luisito Rey.

Kalimba, cantante de 0V7 quien recientemente fue acusado de presunto abuso sexual por parte de Melissa Galindo, confesó que está diagnosticado con bipolaridad. En una entrevista con el youtuber e influencer Luisito Rey, dio detalles acerca de este padecimiento.

Según el intérprete de No me quiero enamorar, su enfermedad no tiene nada que ver con lo que la gente comúnmente piensa, pues la bipolaridad es una condición mucho más compleja que la idea generalizada en la sociedad, misma que puede llegar a ser tomada como un simple prejuicio.

“La gente cree que ser bipolar es como que, o sea sí, no es de que estés de repente de buenas y de repente de malas, ni cerca”, explicó, dejando claro que, en efecto, el padecimiento no es tan sencillo como comúnmente es abordado por las personas en general.

El cantante explicó que la bipolaridad no es como la pinta la sociedad (Foto Instagram: @kalimbaofficial)

Del mismo modo, Kalimba explicó que la bipolaridad tiene que ver con las emociones que sienten las personas. “La bipolaridad es que tus emociones están muy disparadas de como la sienten la gente en general”, explicó.

El intérprete de Tocando fondo también comentó que padece bipolaridad en segundo grado, y que fue diagnosticado tras 25 años de padecerla y no saberlo. “Soy bipolar, diagnosticado, tengo bipolaridad en segundo grado”

De la misma manera, explicó que lleva un año que fue diagnosticado de esta condición y que desde entonces está medicado para controlarlo y poder tener una vida satisfactoria.

Explicó, que no sólo las emociones negativas se desbordan cuando se padecer de bipolaridad en segundo grado, sino también las positivas. Contó que cuando estaba contento llegaba incluso a la euforia. “Eufórico, literalmente, de estar feliz, yo estaba eufórico, todo era maravilloso, espectacular”, dijo Kalimba.

Melissa Galindo y Kalimba se encuentran en un pleito legal por supuesto abuso sexual ejercido en contra de ella (Fotos Instagram: @melissagalindooficial // @kalimbaofficial)

Lo mismo le ocurría con las emociones negativas, pues sus tristezas no eran comunes como generalmente la sientes las personas, sino que se convertían en auténticas depresiones.

Recientemente, Kalimba entró al ojo del huracán por las denuncias en su contra por parte de Melissa Galindo, quien lo acusó de haberla agredido sexualmente a través de un video en sus redes sociales. El cantante se declaró inocente, y ambos han iniciado procesos legales para defender su versión de los hechos.

¿Cómo es la enfermedad mental que sufre el cantante?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la bipolaridad es la causa número seis de discapacidad en todo el mundo, y la sufren más de 45 millones de personas en todo el planeta. Del mismo modo, la organización dice que quienes sufren de esta enfermedad mental tienen un alto riesgo de desarrollar otros padecimientos relacionados.

Es normal en la mayoría de las personas experimentar altibajos, sin embargo, en el trastorno afectivo bipolar, las variaciones del ánimo pueden ser extremas. Cortesía: Infobae.

Según el Instituto de Salud para el Bienestar, el trastorno bipolar afecta directamente a los mecanismos que se encargan de regular el estado de ánimo de los hombres y las mujeres. Asimismo, que una de sus principales características es la presencia de alternancia entre episodios maniáticos (de gran felicidad y euforia, como contó Kalimba) y bajos estados de ánimo, como las depresiones.

Sin embargo, el trastorno de bipolaridad puede no presentar episodios de depresión intensa, y sólo enfocarse en los episodios maniáticos. Esta fluctuación también puede llegar a presentarse en los niveles de energía de las personas, en sus actividades, así como en su habilidad para concentrarse.

El grado que padece Kalimba, presenta patrones de episodios depresivos y episodios hipomaniacos; no obstante, estos no son tan intentos como sí lo es en quienes padecen el tipo 1.

El tratamiento para el padecimiento se resume en el uso de medicamentos, terapia psicológica y una mezcla de tratamientos. Esta medicación es para toda la vida, pues la bipolaridad es una enfermedad mental que no se cura por sí sola.