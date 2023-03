Kalimba reaccionó a denuncia de Melissa Galindo: “Soy inocente”

El cantante aseguró que hará todo lo posible para demostrar su inocencia ante las autoridades correspondientes y frente la opinión pública. (Foto Instagram: @kalimbaofficial)

Kalimba reapareció en su cuenta de Instagram para difundir un nuevo comunicado de prensa en respuesta a la denuncia que interpuso Melissa Galindo en su contra por presunto acoso sexual:

“En relación con el comunicado que fue publicado hace un par de días en las redes sociales de quien falsamente me acusa -como lo informé a través de mi abogado antes de que se interpusiera esta denuncia- quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades, y no solo en redes sociales, fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en que lo han hecho”, comenzó.

El comunicado al que se refiere Kalimba trascendió el martes 28 de marzo, donde Melissa Galindo informó que ya denunció al cantante por abuso sexual agravado. (Foto Instagram: @melissagalindooficial)

El intérprete de No me quiero enamorar buscará demostrar su inocencia ante las autoridades correspondientes y público en general con pruebas fotográficas, videos y conversaciones de su relación laboral con la cantante: “Soy inocente, así que esta denuncia la veo cono una oportunidad para limpiar mi imagen”.

Pero eso no fue todo, también compartió detalles sobre la denuncia civil que planea interponer en contra de su excolaboradora. Según explicó, no ha iniciado formalmente con el proceso legal porque concentró sus esfuerzos en recuperar un buen número de pruebas que sustenten su versión de los hechos que habrían ocurrido hace más de dos años.

Mi equipo de abogados está seleccionando batería de pruebas con las que cuento, las que servirán para acreditar ante el juez el daño moral y económico que he sufrido con motivo de las falsas acusaciones hechas en mi contra.

Melissa Galindo firmó un contrato con "ARK Records", empresa representada por Kalimba, para trabajar en su carrera musical.(Foto: Twitter/@KalimbaMX)

El integrante de OV7 explicó que podrá comenzar su proceso legal contra contra Melissa Galindo después de Semana Santa, es decir, durante la segunda semana de abril porque los juzgados civiles permanecerán cerrados en los primeros días del mes:

“Toda vez que también se integrara como prueba la denuncia interpuesta en mi contra, será después de ésta que se presente la demanda civil, pero como lo informé, pienso llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias legales”, agregó.

Ya instruí a mi abogado para que de inmediato nos presentemos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ponerme a su disposición, esclarecer los hechos, así como presentar las pruebas que demuestran mi inocencia.

Comunicado de Kalimba en respuesta a denuncia de Melissa Galindo. (Foto Instagram: @kalimbaofficial)

Kalimba terminó su comunicado con una petición a todos los medios de comunicación: “Sigan de cerca el caso, pero dando oportunidad a los Tribunales, y ahora a la Fiscalía, para que hagan su trabajo y deslinden responsabilidades conforme a derecho”.

Personalidades como Ari Borovoy, Sherlyn, Celia Lora y Daniela Parra -quien está luchando por recuperar la libertad de su padre, Héctor Parra, acusado de presunto abuso sexual por parte de su hija menor- respaldaron al cantante.

“Ánimo, Kalimba!!!!!!!! Estas situaciones justamente son el impulso para combatir las denuncias falsas y los dichos sin fundamentos de personas que utilizan estos medios solo para generar ‘fama’, atención y seguidores ,y peor, se cuelgan de una guerra que no les corresponde!!!!! NO ES UN JUEGO!!! BASTA A LAS DENUNCIAS FALSAS!”, escribió Daniela Parra.

El abogado mencionó que la denuncia de Melissa llegó después de que Kalimba intentó cobrar una deuda de más de un millón de pesos por incumplimiento de contrato. (Captura YouTube: Ventaneando)

Abogado exhibió supuestas pruebas a favor de Kalimba

En cuanto Melissa Galindo denunció públicamente al OV7 por presunto abuso sexual, este tomó cartas en el asunto y junto con su abogado recabó material que puede servir como pruebas a su favor. Fue durante una entrevista que Eliser García concedió a Ventaneando donde mostró videos, fotos y conversaciones en beneficio de su representado:

“Estas pruebas van enfocadas en acreditar lo falso de las declaraciones que están contenidas en este video (...) Kalimba ha tenido también problemas en la parte profesional. Podría decirles que no solamente tengo conciencia de que hay dos conciertos que se han cancelado en virtud de este video, sino que también ya se canceló su participación en una obra muy exitosa”, comentó el abogado.