Este es el nuevo paso que Sonido Pirata inventó

Julián Ramírez improvisó durante un desafortunado evento que sucedió logrando así la creación de un nuevo paso.

El Sonido Pirata sigue creando pasos aún cuando se han separado del otro integrante con el que se volvió viral, Medio Metro, y aunque todo se trató de un pequeño incidente durante un evento, la creatividad de Julián Ramírez quedo al descubierto cuando pudo improvisar para crear El paso del desmayado.

Te puede interesar: La Pompis y Medio Metro se unen contra Sonido Pirata

Pese a las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses y tras la partida de varios de sus colaboradores, Sonido Pirata sigue cumpliendo con sus compromisos, demostrando que puede seguir vigente. Los internautas han evidenciado que fue debido a su voz que la dupla con Medio Metro se volvió tan exitosa.

Tanto el sonidero como el famoso personaje se volvieron virales a principios de 2023, por los característicos pasos que presentaron y que eran innovadores para la gente que los veía. Aún con su separación siguen creciendo a su manera, los dos han podido hacer nuevas invenciones para mantenerlos en sus repertorios y seguir en el gusto de la gente.

Te puede interesar: Sonido Pirata aclaró por qué rechazó saludo del Medio Metro durante una presentación

El dueño de Sonido Pirata demostró que tiene una gran capacidad de improvisación, ya que sacó un nuevo paso de un momento un tanto “chusco” que se vivió en una de las presentaciones que llevaba a cabo con sus colaboradores. El video fue subido a Youtube por el canal Republica Sonidera TV, en el se puede observar como La pequeña Nikol se encuentra bailando con uno de los asistente al evento.

Sonido Pirata aprovechó un momento de risa para crear "el paso del desmayado". [Twitter/@FerVilchisMx]

Tras unas vueltas, el bailarín de sonidero da un mal paso y termina cayendo de la tarima en la que se encontraba sacando los pasos prohibidos, provocando la risa de las personas que se encontraban alrededor, quienes también corriendo en su auxilio para cerciorarse que no se había lastimado.

Te puede interesar: Medio Metro buscó reconciliación con Sonido Pirata

“¿Ahora qué? ¿Qué pasó?. El paso del desmayado. Abusados, hay le encargamos un tapanco más grandecito jefa”, fueron las palabras que emitió Julián Ramírez mediante el micrófono, mientras observaba al accidentado, quien era consolado por La Pequeña Nikol, uno de los personajes que trabaja junto a Sonido Pirata.

Los internautas no tardaron en reaccionar a este momento, señalando que no es necesaria la presencia de Medio Metro con el sonidero para que pueda demostrar su carisma y talento. “Ja, el paso del desmayado, te la rifas Pirata”, “Ese es el nuevo paso de Juan Gabriel”, “Ese Pirata, no se le escapa ni una” y “Que buen ambiente le pones tu y tus colaboradores”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación del video.

Aunque esto ya tiene semanas de haber ocurrido, se volvió tendencia en los últimos días, luego de que Medio Metro Original se lanzara en su contra tras haberlo ignorado cuando este subió a la cabina para intentar saludarlo. En esa ocasión, José Eduardo aprovechó su cuenta de Twitter para mencionar que sin los personajes que lo acompañan, el famoso sonidero no sería nada ni atraería la atención del público.

Los internautas aplaudieron la capacidad de Julián Ramírez de improvisar ante la situación (Facebook/Sonido pirata)

Pese a que Medio Metro Original, el segundo Medio Metro y la Pompis han evidenciado que no se les paga de forma correcta en las presentaciones, Sonido Pirata sigue contando con colaboradores en su show. Lo que ha provocado que el público comience a señalar al ex colaborador de Julián Ramírez como una persona mal agradecida, ya que consideran que le dio la espalda cuando fue él quien lo dio a conocer.

Incluso Medio Metro se unió a La Pompis para intentar dar batalla contra Sonido Pirata, quien al parecer sigue llenando la agenda de presentaciones, aún cuando ya no cuenta con el elenco original con el que llegó a la fama, pese a ello sigue inventado pasos que se hacen virales.