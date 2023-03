Edecán de “En Familia con Chabelo” mostró los tesoros que heredó del actor

Odemaris comentó que se llevó una gran impresión al escuchar la verdadera voz del actor. (Captura TikTok)

Xavier López Rodríguez conquistó multitudes como un niño bastante travieso que encarnó durante casi toda su trayectoria en el medio artístico nacional. Entre películas como Chabelo y Pepito contra los monstruos o Pepito y La lámpara maravillosa, el actor encabezó uno de los programas de televisión más icónicos en México: En Familia con Chabelo.

Junto al Señor Aguilera, el mago Frank, un grupo de músicos en vivo y un equipo de edecanes llevaba alegría a los hogares mexicanos todos los domingos. Las anécdotas sobre cómo se grababan los programas y qué ocurría durante los cortes comerciales comenzaron a circular en redes sociales tras el lamentable fallecimiento del histrión el pasado 25 de marzo a los 88 años.

La actriz argumentó que comenzó a compartir su experiencia en "En Familia con Chabelo" antes del deceso del actor, esto ante los señalamientos de querer "colgarse de su fama" tras su deceso. (Foto: Televisa)

Entre los recuerdos que compartieron los excolaboradores de Chabelo para diversos medios destacó un TikTok que publicó Odemaris Ruiz, quien durante su adolescencia se desempeñó como edecán de En Familia con Chabelo. Y es que la también actriz quiso compartir con sus seguidores tesoros, tanto sentimentales como materiales, que recibió por parte de Xavier López Rodríguez.

Para comenzar, la también actriz compartió que estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y para obtener su título hizo un reporte de prácticas profesionales sobre su experiencia trabajando en el programa de televisión.

“Les presento: La producción de En Familia con Chabelo. Un informe de práctica profesional (...) siempre supe que me quería dedicar a los medios, decidí el área de producción y la hice en la UNAM “, comenzó.

Su trabajo de titulación se basó en su experiencia en el programa. (Captura TikTok)

Odemaris mostró desde el índice de su trabajo hasta los agradecimientos, en donde hizo una mención especial a Chabelo por todas las enseñanzas que compartió con ella durante su estancia en el programa. Asimismo, leyó algunas de las frases más icónicas que compartió el histrión durante la entrevista de semblanza que le realizó con fines académicos:

“Siempre hay que hacer lo que uno ama para nunca tener que trabajar”. “La única condición para que un niño crea en uno es la sinceridad, si no soy honesto con ellos, lo perciben, por eso jamás he eludido esa condición”. “(Chabelo) no ha sido malo, ni ha tenido grandes pretensiones, solo ha tratado de hacerles pasar un rato agradable a los demás”, fueron algunas.

Pero eso no fue todo, Odemaris enseñó cuatro piezas de joyería que Xavier López le obsequió en agradecimiento por su desempeño en el programa. Estas son un collar, una pulsera y dos anillos, todos con el rostro caricaturizado de Chabelo.

La intérprete dudó en ser seleccionada para entrar al programa por su edad. (Captura TikTok)

El tenía detalles muy bonitos con su gente. La producción era una familia (...) nos daba detalles de cariño y nos decía que los guardáramos con el corazón y así lo tenemos. No solamente me lo dio a mí, se lo dio a las tres edecanes que también estuvieron, a la gente de producción, incluso a nuestras mamás.

La actriz aseguró que todas las piezas de joyería son muy valiosas para ella, sin embargo, hay una en especial que prometió atesorar. Y es que en algún momento Chabelo le regaló uno de los anillos que usaba: “Me queda gigante. No me acuerdo cómo fue que me lo dio, seguramente le dije que estaba bonito y simplemente me dijo ‘Te lo regalo, nena’ y aquí lo tengo”.

Odemaris no compartió más detalles al respecto, sin embargo, en un video anterior contó que comenzó a trabajar en En Familia con Chabelo cuando tenía 14 años y cuando cumplió sus XV el histrión la sorprendió con un sabroso pastel en el foro 2 de Televisa.