Mago Frank rompió en llanto al contar la lección más importante que le dejó Xavier López “Chabelo”

(Foto Instagram: @magofrankblas)

Muy pocos actores han conquistado generaciones con sus personajes y Xavier López Rodríguez lo consiguió, pues tras abandonar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para seguir su sueño actoral hizo historia con Chabelo. Durante 70 años de trayectoria y casi cinco décadas al aire en el Canal de las Estrellas, reunió a familias enteras frente al televisor provocando que todos quisieran asistir al foro 2 de Televisa por lo menos una vez en la vida.

El primer programa de En Familia con Chabelo se transmitió el 1967 y de inmediato causó furor entre los televidentes por tratarse de un programa de concursos conducido por un “niño” que más tarde fue bautizado como El amigo de todos los niños. Debido al éxito que alcanzó se convirtió en una plataforma para que artistas emergentes expusieran su talento como el Mago Frank, quien robó carcajadas con sus rutinas junto al Conejo Blas.

El mago reveló que los ensayos para el programa parecían eternos, incluso, los colaboradores hacías quinielas sobre quién terminaba primero. (Captura Instagram: @magofrankblas)

“Fue parteaguas de mi carrera, me llamó cuando era muy joven. Tenía unos 20 años y me dijo: ‘Me gustaría que estuvieras en mi programa’ porque trabajamos juntos en teatro, hicimos una temporada muy exitosa que se llamaba Abracadabra donde estaban los mejores magos de México (...) ahí me vio trabajar y me dijo: ‘Algún día vas a estar en mi programa’”, recordó el mago en entrevista con Foro TV.

Según contó Francisco Suárez -nombre real del mago-, el intérprete cumplió su promesa dos años después porque lo buscó inmediatamente después de que salió un integrante de su equipo y quedó como encargado del enlace con los cuates de provincia. Fue así como nació su amistad:

Aunque "En familia con Chabelo" salió del aire, el personaje se mantuvo entre las principales tendencias de redes sociales cada domingo hasta este 2023. (Instagram Chabelo)

La lección más grande de mi vida me la dio cuando le dije: ‘Oye, Xavier, porque explicas tanto la escalera loca, ya todo mundo sabe jugarla y tú dices que la televisión es muy cara y te pasas explicando eso, todos los domingos te la pasas repitiendo lo mismo’ y me dijo: ‘Hoy, por primera vez un niño está prendiendo la televisión por él mismo, a ese niño le estoy explicando por primera vez cómo se juega la escalera loca’.

El Mago Frank rompió en llanto al recordar los momentos más importantes que vivió junto a Xavier López tan solo unas horas después de que trascendiera su deceso: “Es algo que tengo en mi vida, todos los días hay un niño que me está viendo por primera vez, a ese niño todo mi cariño, todo mi respeto”.

El artista rompió dos récords Guinness (Foto: Twitter)

El artista reconoció el legado que dejó Chabelo en la industria del entretenimiento nacional y destacó que: “Fue un señorón, un niño”. Asimismo, se sinceró sobre cómo trabajaban detrás de cámaras, pues muchas actividades que tanto él como sus compañeros realizaban no salían a cuadro porque sucedían en comerciales.

“En el programa a mí me tenía para que entretuviera al público, que estuvieran contentos, platicaba con ellos y la gente decía ‘Qué sangrón Chabelo, ¿por qué no nos hace caso en los comerciales?’... pues no, Chabelo me tenía a mí para que entretuviera al público en los comerciales porque él tenía que seguir pensando en lo que seguía durante las dos o tres horas que restaban del programa”, explicó Frank.

El actor murió a los 88 años de edad por problemas estomacales. (Foto: Twitter)

Durante la misma entrevista, Francisco Suárez recordó cuando en una ocasión se llevó un gran regaño de Chabelo porque mencionó mal una marca de pan muy famosa entre las infancias mexicanas asegurando que la empresa pagaba mucho dinero para que el comercial se hiciera correctamente.

En otra ocasión se atrevieron a visitar un mercado para comer sin imaginar que, en cuando Chabelo puso un pie fuera del carro donde se transportaban, sería reconocido causando furor entre las personas que pasaban por el lugar así no huyó dejando al Mago Frank lidiando con la situación.