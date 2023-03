Drag Queen prometió correr a Alfredo Adame de la marcha LGBT+

La drag queen no se quedó callada ante el anuncio del actor como participante en la marcha LGBT 2023. Crédito: Instagram/@lasagaoficial

La famosa drag queen Deborah “La Grande” arremetió contra Alfredo Adame luego de que el actor se defendiera de las críticas que le llovieron tras anunciar su participación en la próxima marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México.

El actor, en defensa de los comentarios que lo tachan de homofóbico por la delicada situación que vive con su hijo y el poco sentido que hace que un conductor de televisión heterosexual como él sea abanderado de un importante evento de una comunidad vulnerada, dijo que si él no iba a la marcha la prensa no los pelaría.

“Yo me encargo de que usted no esté en la marcha”, sentenció Deborah “La Grande”. Para la drag queen, la comunidad LGBT+ no necesita del periodismo que Alfredo Adame podría brindarles con su presencia. Del mismo modo, dijo que no necesitaba de personas como él, que no saben lo que realmente necesita la comunidad.

Del mismo modo, la ganadora del reality show La más draga, dijo que no era importante que estuvieran perdiendo el tiempo en él, sino en cosas que realmente necesita la comunidad, como servicios de salud eficientes, garantizar una buena vida a las personas trans y visibilidad.

Alfredo Adame argumentó que de no ser por él, la prensa no iría al evento de la marcha LGBT (Foto: Gettyimages)

“Usted es el que necesita de nosotres y se quiere colgar de nosotres”, argumentó la artista, esto como respuesta a la historia de Instagram que Alfredo Adame había compartido luego de que ella hiciera un llamado para evitar que el conductor de televisión representara a la comunidad en la marcha.

La primera queja que Deborah externó fue en sus redes sociales. La drag queen escribió: “La marcha del orgullo no es un circo, la marcha es para exigir mis derechos ante una sociedad que nos lastima, nos señala y nos limita. Basta de falsos aliados que sólo buscan fama y que se sienten parte de la comunidad porque tienen ‘amigos gays’. Basta de burlas”.

Alfredo Adame, por su parte, compartió el mensaje de Deborah, pero añadiendo la frase: “Querida, si no voy yo la prensa no va a sus eventos. Lo hice más por ustedes que por mí”. Esto desató molestia entre los internautas, y se reforzó el argumentó de que alguien como Alfredo Adame no tendría porque ser uno de los rostros de la marcha.

“Querida, si no voy yo la prensa no va a sus eventos. Lo hice más por ustedes que por mí”, dijo Adame (captura de pantalla)

Deborah “La Grande” dijo que la comunidad LGBT+ no necesita un acarreado, como calificó a Adame. Del mismo modo, retó al actor preguntándole quién era Marsha P. Johnson (famosa mujer trans que fue una importante activista de Nueva York por los derechos de la comunidad) o qué significaban las siglas TTT (transexual, transgénero, travesti). “¿Sabe usted este tipo de temas? Estoy segura de que no sabe por que no es un aliado”, dijo.

Cuando se dio a conocer la noticia, el hijo de Alfredo Adame ocupó su cuenta de Twitter para arremeter en contra del actor, diciendo que se sentía realmente decepcionado ante la situación, pues su padre no tenía nada que hacer en un evento como ese.

Alfredo Adame no ha tenido contacto con su hijo Sebastián; el actor pretende que su reencuentro sea ante la prensa, intención que descarta el joven (Foto: Instagram)

“Mi papá no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿por qué lo invitaron? Está fuera de mi comprensión, pero estoy muy decepcionado”, escribió el hijo del actor. Esto lo hizo porque en sus palabras, a diferencia de lo que dice su padre, jamás fue aceptado como homosexual.

Deborah “La Grande” fue la ganadora de la primera temporada del programa La Más Draga, es una de las drag queens más importantes del mundo del espectáculo y continuamente ocupa sus redes sociales para hablar sobre temas importantes que competen a la comunidad LGBTTTIQ+.

En su momento, el presidente del comité que lo llevará a la marcha declaró que Alfredo Adame era admirable por su entendimiento para con su hijo.