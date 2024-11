Cuál es la leyenda urbana de la anciana que baila y habría llegado a México

La leyenda de Baba Za Zvezdara involucra a una anciana que supuestamente busca víctimas

A lo largo del tiempo, las leyendas se han ido transformando, pues en lugar de contarse de persona en persona, actualmente se viralizan a través de videos y publicaciones en redes sociales.

Una de estas historias difundidas en internet asegura que ver a una mujer serbia bailando en medio de la calle sería un indicio de muerte y que además, ya habría llegado a México, pues un internauta supuestamente la vio cerca de la Alameda Central, en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Baba Za Zvezdara, una adulta mayor que supuestamente baila por las calles a altas horas de la noche, lo hace con un estilo peculiar en el que pareciera que su cadera y brazos se mueven sobre su mismo eje.

Es importante mencionar que la mayoría de las personas toman esta leyenda como un contenido de entretenimiento más, específicamente, se trataría de un juego que usa la vida real como plataforma, es decir, un juego de realidad alternativa (ARG, Alternative Reality Game, por sus siglas en inglés).

(Captura de pantalla y TikTok/@creepypastamx)

Las personas que “la han visto”, han grabado videos desde dentro de sus casas mientras esta anciana realiza su característica danza.

La vestimenta de Baba Za Zvezdara se compone de zapatos bajos en color oscuro, el cabello canoso recogido en lo que parece ser un chongo, una falda café hasta los tobillos y una blusa en color claro de mangas largas, de acuerdo con los videos que más se han viralizado sobre la leyenda.

Muchas personas de Asia y Europa la habrían grabado con su celular para publicarla en redes, pero la leyenda urbana aseguraría que esto es un indicio de muerte y “tienen los días contados”, ya que la misteriosa mujer serbia baila de alegría, pero solo se pone feliz cuando encuentra a su próxima víctima, es decir, una persona que “la vio sin su permiso.”

(TikTok)

Otra versión de la peculiar leyenda afirma que Baba Za Zvezdara solo cobra la vida de aquellas personas que la intentan imitar o se burlan de sus movimientos; mientras que ciertos influencers de fenómenos paranormales mencionaron que la mujer invita a otras personas a bailar para así, ubicarlas fácilmente y poder asesinarlas. El arma de esta misteriosa persona sería un cuchillo.

El avistamiento en Baba Za Zvezdara en México y otros lugares del mundo

(TikTok/@crisjn_23)

Algunos creadores de contenido estadounidenses reportaron haber visto a la misteriosa mujer serbia en las calles, pero han sido desmentidos, ya que internautas han detectado que se trataba de una persona disfrazada.

Un creador de contenido mexicano grabó a una persona de la tercera edad haciendo la misma danza cerca de la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico de la CDMX.

(TikTok/@crisjn_23)

En su video, el internauta @crisjn_23 mencionó que, pasada la 1:00 de la madrugada, avistó a una mujer bailando, después se echó a correr para evitar ser atacado. Sin embargo, se trata de una actuación, pues el mismo usuario ha publicado videos con la supuesta mujer en Palacio Nacional y otras zonas del Centro Histórico.

El origen de la leyenda Baba Za Zvezdara

Aunque esta leyenda urbana se popularizó hacia 2023, la historia de esta mujer tiene su origen en 2019, supuestamente en Serbia. En ese año, se dieron a conocer algunos reportes respecto a una persona con las mismas características que llevaba un cuchillo, bailaba y amenazaba a transeúntes, pues al acercarse a ella, salía corriendo tras ellos con el arma blanca en la mano.

La leyenda de Baba Za Zvezdara se ha expandido como una "creepypasta"

Actualmente no se sabe qué pasó con esa mujer, pero se presume que tenía algún trastorno mental y que la particular danza correspondería a la cultura de Serbia, pero no está confirmado quién le dio ese nombre, de acuerdo con diversos traductores en línea, “Baba Za Zvezdara” está en bosnio.

La realidad es que no existen reportes sobre asesinatos cometidos por la misma persona de la tercera edad en ningún país —al menos no con las características y el modus operandi de la leyenda viral— , pero los videos de mujeres de la tercera edad bailando han causado impresión en muchas personas.

Y es que al difundirlos, los internautas suelen hacer ediciones con canciones escalofriantes y que dan una sensación extraña, los videos se han compartido principalmente en TikTok, aunque algunos usuarios también han realizado hilos en Twitter explicando el contexto de esta leyenda.